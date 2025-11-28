Virgilio Sport
Leclerc disperato in radio: "Mi stavo schiantando". Libere Gp Qatar: Piastri-Norris, Verstappen 6°, Ferrari dietro

McLaren on fire nella prima e unica sessione di prove libere del GP del Qatar, Piastri davanti a Norris, poi Alonso, Sainz e Hadjar. Verstappen solo 6°, più indietro Ferrari: ottavo Leclerc, dodicesimo Hamilton. Antonelli decimo

Comincia nel segno della McLaren il week end del Gran Premio del Qatar. Il team di Woking alla ricerca del pronto riscatto dopo la figuraccia e la doppia squalifica di Las Vegas ha piazzato entrambe le monoposto davanti a tutti nella prima e unica sessione di prove libere. C’è Piastri col miglior tempo, di un soffio davanti a Norris, leader del Mondiale che a Lusail si gioca il primo match point iridato. In ritardo Max Verstappen, solo sesto. Inizio a rilento per la Ferrari che ha trovato i soliti problemi di equilibrio e guidabilità che hanno fatto impazzire in particolar modo Leclerc, poi 8° con Hamilton 12°. Nel mezzo Antonelli 10° con la Mercedes.

Prove libere, doppietta McLaren

Ha detto di non voler concedere nulla al suo compagno e lo sta dimostrando, almeno per ora. Miglior tempo di Oscar Piastri nella prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar con le qualifiche Sprint fissate per le 18.30, ora italiana. L’australiano, in trend negativo di risultati, ha provato a dare e darsi uno scossone: 1:20.924 il suo tempo davanti al compagno e leader del Mondiale, Lando Norris staccato di pochi centesimi ma anche molto nervoso via radio.

Non ha brillato ma mai fidarsi di Max Verstappen, sesto a oltre mezzo secondo. Tra i tre piloti in lotta per il titolo si sono inseriti i sempre puntuali Alonso con l’Aston Martin (il nuovo team principal Newey presente ai box) e Sainz (che alla vigilia aveva parlato di Ferrari) e Hadjar con la Racing Bulls. Non ci sono buone notizie per la Ferrari: ottavo Leclerc, dodicesimo Hamilton. Antonelli decimo con la Mercedes.

Leclerc frustrato fin da subito: “Non sento nulla”

La Ferrari sembra essersi concentrata sulla simulazione gara senza mai riuscire grande confort sulle gomme. Come tutti ma forse peggio. Particolarmente disperato è sembrato dai team radio Charles Leclerc che si è lamentato fin da subito con il suo ingegnere di pista, Bryan Bozzi per il grande sovrasterzo e la mancanza del tutto di equilibrio. Poi in un altro frangente avvisa di non voler nemmeno provare le gomme morbide (cosa che poi ha fatto) e di aver rischiato di schiantarsi.

  • Leclerc: «Non sento niente. Davvero frustrante. Non so nemmeno dove sia l’equilibrio della macchina con questo servosterzo. Non ne ho idea.»
  • Bozzi: «Capito, Charles. Per ora non possiamo fare nulla.»
  • […]
  • Leclerc: «Puoi scordarti le gomme morbide. Stavo per schiantare la macchina, quindi non voglio correre questo rischio»
  • […]
  • Bozzi: « Fammi sapere se vuoi una regolazione frontale»
  • Leclerc: «Non lo so, come ti ho detto, non sento niente. Non lo so. Onestamente non lo so. Non riesco a sentire niente»

I tempi delle libere in Qatar

1 O. Piastri McLaren 1:20.924
2 L. Norris McLaren +0.058
3 F. Alonso Aston Martin +0.386
4 C. Sainz Williams +0.480
5 I. Hadjar Racing Bulls +0.579
6 M. Verstappen Red Bull +0.580
7 A. Albon Williams +0.685
8 C. Leclerc Ferrari +0.744
9 L. Stroll Aston Martin +0.745
10 K. Antonelli Mercedes +0.774
11 N. Hülkenberg Kick Sauber +0.859
12 L. Hamilton Ferrari +0.870
13 Y. Tsunoda Red Bull +0.872
14 G. Russell Mercedes +0.900
15 O. Bearman Haas +1.002
16 G. Bortoleto Kick Sauber +1.002
17 E. Ocon Haas +1.172
18 P. Gasly Alpine +1.500
19 L. Lawson Racing Bulls +1.638
20 F. Colapinto Alpine +2.605

