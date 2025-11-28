Leclerc disperato in radio: "Mi stavo schiantando". Libere Gp Qatar: Piastri-Norris, Verstappen 6°, Ferrari dietro

Comincia nel segno della McLaren il week end del Gran Premio del Qatar. Il team di Woking alla ricerca del pronto riscatto dopo la figuraccia e la doppia squalifica di Las Vegas ha piazzato entrambe le monoposto davanti a tutti nella prima e unica sessione di prove libere. C’è Piastri col miglior tempo, di un soffio davanti a Norris, leader del Mondiale che a Lusail si gioca il primo match point iridato. In ritardo Max Verstappen, solo sesto. Inizio a rilento per la Ferrari che ha trovato i soliti problemi di equilibrio e guidabilità che hanno fatto impazzire in particolar modo Leclerc, poi 8° con Hamilton 12°. Nel mezzo Antonelli 10° con la Mercedes.
Prove libere, doppietta McLaren
Ha detto di non voler concedere nulla al suo compagno e lo sta dimostrando, almeno per ora. Miglior tempo di Oscar Piastri nella prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar con le qualifiche Sprint fissate per le 18.30, ora italiana. L’australiano, in trend negativo di risultati, ha provato a dare e darsi uno scossone: 1:20.924 il suo tempo davanti al compagno e leader del Mondiale, Lando Norris staccato di pochi centesimi ma anche molto nervoso via radio.
Non ha brillato ma mai fidarsi di Max Verstappen, sesto a oltre mezzo secondo. Tra i tre piloti in lotta per il titolo si sono inseriti i sempre puntuali Alonso con l’Aston Martin (il nuovo team principal Newey presente ai box) e Sainz (che alla vigilia aveva parlato di Ferrari) e Hadjar con la Racing Bulls. Non ci sono buone notizie per la Ferrari: ottavo Leclerc, dodicesimo Hamilton. Antonelli decimo con la Mercedes.
Leclerc frustrato fin da subito: “Non sento nulla”
La Ferrari sembra essersi concentrata sulla simulazione gara senza mai riuscire grande confort sulle gomme. Come tutti ma forse peggio. Particolarmente disperato è sembrato dai team radio Charles Leclerc che si è lamentato fin da subito con il suo ingegnere di pista, Bryan Bozzi per il grande sovrasterzo e la mancanza del tutto di equilibrio. Poi in un altro frangente avvisa di non voler nemmeno provare le gomme morbide (cosa che poi ha fatto) e di aver rischiato di schiantarsi.
- Leclerc: «Non sento niente. Davvero frustrante. Non so nemmeno dove sia l’equilibrio della macchina con questo servosterzo. Non ne ho idea.»
- Bozzi: «Capito, Charles. Per ora non possiamo fare nulla.»
- […]
- Leclerc: «Puoi scordarti le gomme morbide. Stavo per schiantare la macchina, quindi non voglio correre questo rischio»
- […]
- Bozzi: « Fammi sapere se vuoi una regolazione frontale»
- Leclerc: «Non lo so, come ti ho detto, non sento niente. Non lo so. Onestamente non lo so. Non riesco a sentire niente»
I tempi delle libere in Qatar
|1
|O. Piastri
|McLaren
|1:20.924
|2
|L. Norris
|McLaren
|+0.058
|3
|F. Alonso
|Aston Martin
|+0.386
|4
|C. Sainz
|Williams
|+0.480
|5
|I. Hadjar
|Racing Bulls
|+0.579
|6
|M. Verstappen
|Red Bull
|+0.580
|7
|A. Albon
|Williams
|+0.685
|8
|C. Leclerc
|Ferrari
|+0.744
|9
|L. Stroll
|Aston Martin
|+0.745
|10
|K. Antonelli
|Mercedes
|+0.774
|11
|N. Hülkenberg
|Kick Sauber
|+0.859
|12
|L. Hamilton
|Ferrari
|+0.870
|13
|Y. Tsunoda
|Red Bull
|+0.872
|14
|G. Russell
|Mercedes
|+0.900
|15
|O. Bearman
|Haas
|+1.002
|16
|G. Bortoleto
|Kick Sauber
|+1.002
|17
|E. Ocon
|Haas
|+1.172
|18
|P. Gasly
|Alpine
|+1.500
|19
|L. Lawson
|Racing Bulls
|+1.638
|20
|F. Colapinto
|Alpine
|+2.605