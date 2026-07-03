Una Ferrari sfavillante e un Hamilton in grande spolvero dominano la prima e unica sessione di prove libere del Gp di Silverstone davanti a Kimi Antonelli e Charles Leclerc. La soddisfazione di Carlo Santi in radio con Lewis

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Sorpresa rossa a Silverstone. L’aria di casa fa bene a Lewis Hamilton che spiazza tutti, a cominciare da se stesso, strappando il miglior tempo nella prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. L’inglese tirato a lucido come oramai da un mese a questa parte ha sbaragliato la concorrenza della Mercedes, con Antonelli secondo, e il compagno Charles Leclerc, ancora battuto a mezzo secondo, poi Russell, Piastri, Verstappen, Norris e Hadjar. E adesso si sogna la prima pole del week end nelle qualifiche Sprint delle 17.30

Hamilton on fire a casa: domina le libere

Aveva fatto capire che non ci sarebbe stata nessuna sorpresa stile Barcellona. Forse bluffava. Perchè la pista finora ha detto tutt’altro. Hamilton ha sorpreso tutti quanti nella prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio di Silverstone. Sulla pista di casa Lewis è andato come un lampo con la sua SF-26 sembrata a posto sin dai primi passaggi, sul giro veloce e sul passo.

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Confermato anche da Vasseur per il 2027, Hamilton ha girato in 1:29.260 mettendosi alle spalle Kimi Antonelli con la Mercedes e l’altra rossa di Charles Leclerc che ha beccato finora anche qui dal compagno, come oramai tradizione da un mese e oltre a questa parte. Al 4° posto l’altra freccia d’argento di Russell e poi nell’ordine le McLaren di Piastri e Norris, 5° e 7° con nel mezzo la Red Bull di Verstappen e Hadjar a chiudere il quartetto dei top team. Il resto del mondo insegue.

Team radio Carlo Santi: “Siamo contenti”

Sarà l’aria di casa, sarà il circuito che conosce bene come le sue tasche. Sarà una pista con un buon grip. Sarà quel che sarà, Hamilton ha dimostrato un grande passo, sia sul giro secco che sulla durata, con gomme morbide e dure, costante, anche con tanti giri alle spalle. Davvero sorprendente. Lo si capisce anche dai team radio di Lewis con il suo ingegnere di pista Carlo Santi

Hamilton dopo i long run: “Com’è questo ritmo?”

dopo i long run: “Com’è questo ritmo?” Santi: “Sembra buono. Siamo contenti. Gli ultimi giri ne sono un buon esempio.”

La SF-26 si è comportata bene nei long run, mostrando una buona costanza e una gestione degli pneumatici incoraggiante. Lewis però in finale di sessione, nonostante tempi interessanti dopo la simulazione passo gara e con le gomme soft per la qualifica, ha voluto sottolineare qualcosa che a suo parere non andava, trovando conforto però nelle parole del suo ingegnere

Hamilton: «Sto lottando per abbassare le temperature. Abbiamo tempo per un altro raffreddamento?»

Santi: «Sì. Un altro raffreddamento e poi una spinta.»

[…]

Hamilton: «Non so perché siamo così lenti in quel secondo giro… Qualcun altro è andato più veloce?»

Santi: «Hai fatto un secondo settore viola. Molto meglio al 6 e 7.»

Hamilton: «Sì. Fammi sapere per la 12, se è andata meglio o peggio.»

Santi: «Certo. Lo rivedremo.»

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