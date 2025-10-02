F1 Gp Singapore 2025: orari e dove vedere la gara di Marina Bay. Verstappen da rimonta, ultima chiamata Ferrari

A Marina Bay si corre la 18ª tappa del Mondiale 2025, il Gran Premio di Singapore: il team di Woking può già chiudere i conti tra i costruttori, ma Red Bull e Ferrari cercano il colpo in notturna

Dopo le emozioni del Gran Premio dell’Azerbaigian, la sosta e la tristezza per la morte di Roscoe, il cane di Hamilton, la Formula 1 si prepara a vivere un’altra tappa spettacolare: i motori si spostano a Singapore, per la 18ª prova del Mondiale 2025. Lo scintillante scenario notturno di Marina Bay farà da sfondo a un weekend decisivo, soprattutto per il tentativo di rimonta di Max Verstappen nei confronti delle McLaren, che dal canto suo potrebbe già chiudere i conti nel campionato costruttori. La Ferrari? La speranza di un acuto è sempre l’ultima…

Match point McLaren, Verstappen tenta il miracolo

Il team di Woking, protagonista assoluto della stagione con 12 vittorie su 17 gare, arriva a Singapore con ben 333 punti di vantaggio sulla Mercedes e 337 sulla Ferrari. Alla squadra guidata da Andrea Stella potrebbe bastare concludere il weekend con almeno 303 punti di margine sulla seconda classificata per conquistare matematicamente il secondo titolo consecutivo tra i costruttori, con sei GP ancora da disputare.

Tuttavia, il momento della McLaren non è dei più brillanti: dopo il trionfo a Spa, non ha più vinto, lasciando spazio al ritorno in grande stile di Max Verstappen, dominatore delle ultime due tappe a Monza e Baku. L’olandese della Red Bull, ancora a secco di vittorie a Singapore, non ha intenzione di alzare bandiera bianca nella lotta per il titolo piloti: con 69 punti di distacco da Oscar Piastri, è tornato prepotentemente in corsa grazie anche agli errori degli avversari.

Ferrari cerca il riscatto: i ricordi a Marina Bay

La gara di Marina Bay promette scintille anche per Ferrari e Mercedes, entrambe chiamate a reagire dopo un fine settimana difficile in Azerbaigian. Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno chiuso rispettivamente in ottava e nona posizione a Baku, con tanto di polemiche per lo swap: il britannico è ancora alla ricerca del primo podio con la scuderia di Maranello, mentre il monegasco proverà a conquistare il sesto podio stagionale, l’ultimo ottenuto in Belgio a fine luglio.

Singapore è un circuito che evoca ricordi contrastanti per la Ferrari: da un lato quattro vittorie (l’ultima con Carlos Sainz nel 2023), dall’altro episodi sfortunati come l’incidente multiplo del 2017 o il famoso errore al pit-stop di Felipe Massa nel 2008. Ma proprio Sainz, oggi in forza alla Williams, è uno dei piloti da tenere d’occhio dopo il podio conquistato a Baku. Anche George Russell ha brillato nell’ultima uscita con un secondo posto importante per rilanciare le ambizioni Mercedes. Alle sue spalle ha chiuso Andrea Kimi Antonelli, quarto con la Freccia d’Argento, in un weekend che potrebbe segnare un punto di svolta per il giovane talento italiano.

Dove vedere la Formula 1

Il Gran Premio di Singapore 2025, in programma da venerdì 3 a domenica 5 ottobre, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su NOW, oltre che in mobilità tramite Sky Go. Gli appassionati potranno seguire l’azione anche su TV8, dove qualifiche e gara verranno proposte in differita sul canale 8 del digitale terrestre.

Il programma del Gp di Singapore

Venerdì 3 ottobre

Ore 11.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 15: F1 – Prove Libere 2

Sabato 4 ottobre

Ore 11.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 15.00: F1 – Qualifiche

Domenica 5 ottobre

Ore 14: F1 – Gara

