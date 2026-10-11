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Gp Singapore griglia di partenza da brividi: Vertappen e Leclerc-Hamilton. Antonelli per il match point, strategie

La griglia di partenza, la strategia, il meteo la scelta delle gomme del Gran Premio di Singapore che scatterà alle ore 14 con Verstappen e Leclerc in prima fila, Hamilton e Antonelli in seconda. Grossa chance per Kimi con Russell ultimo

4 min di lettura

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Alle 14 ultimo appuntamento con l’infinito week end di Marina Bay. Si corre la gara clou, il Gran Premio di Singapore. La prima fila della griglia di partenza è tutta un programma con Verstappen in pole position e la Ferrari di Leclerc al suo fianco, ma anche la seconda non è da meno con l’altra rossa di Hamilton e Antonelli, passato, presente e futuro della F1. Per Kimi occasione d’oro di allungare definitivamente la mano sul Mondiale dal momento che Russell partirà in fondo alla griglia. Tanti i fattori da considerare per la corsa: la scelta delle gomme, le strategie, il meteo con la pioggia che può scombinare i pani come successo nella Sprint al pari delle probabili Safety Car e Virtual SC.

Gp Singapore: Verstappen in pole, Ferrari in agguato

L’uomo del momento in Formula 1 è Max Verstappen. L‘olandese è in grandissima forma, dopo la sequela di podi estivi, il 4 volte campione del mondo si è sbloccato in Malesia ed è tornato inarrestabile. Dopo le qualifiche Sprint e la Sprint stessa ha conquistato la pole position (in 1:31.373) del Gran Premio di Singapore con un’altra prestazione magistrale tra i muretti di Marina Bay. Altra chance forse sprecata per la Ferrari che si consola con un’altra doppietta invertita rispetto alla Sprint, Leclerc in prima fila ed Hamilton in terza casella dopo qualche errore di troppo specie da parte dell’inglese che aveva la pole nei piedi e nelle mani.

Antonelli si può guadagnare il primo match point per Austin

Partirà 4° Kimi Antonelli e gli va di lusso, la sua battaglia è diversa in questo momento. Kimi sa che con 11 punti di vantaggio su Russell potrebbe già essere campione alla prossima gara, il Gp di Austin, tra due settimane. Nonostante una Mercedes rinnovata dagli aggiornamenti ma incredibilmente più lenta e ingestibile, il leader del campionato sta guidando alla perfezione come dimostrato nella Sprint dove ha finito 4° raccogliendo per strada i vari errori del compagno e delle McLaren. Proprio Russell partirà dalle retrovie per la sostituzione della sua power unit e la sua rimonta è difficile considerando la natura della pista.

La scelta delle gomme a Marina Bay, occhio al meteo

La Pirelli e le varie simulazioni di questo fine settimana consigliano per il GP di Singapore una strategia con un singolo pit-stop per l’elevata perdita di tempo in corsia box (circa 22”) e le difficoltà di sorpasso in pista. Si potrebbe partire verosimilmente con le gomme soft, specie quelli davanti per poter essere aggressivi fin da subito con maggiore grip, per poi montare le medie nella seconda parte della gara. Al contrario chi parte da dietro, vedi Russell o Hadjar potrebbero optare di partire con le gialle per allungare il primo stint, recuperare posizioni ed essere più aggressivi nel finale con le rosse. Ma anche qui e soprattutto qui gli imprevisti giocheranno una chiave fondamentale nella gara, vista l’alta probabilità di un’eventuale o più Safety Car. E non dimentichiamo la sempre alta percentuale di pioggia che potrebbe scombinare tutto, strategie, piani e quant’altro.

Griglia di partenza GP Singapore

1ª fila 1. Max Verstappen 1:31.373
Red Bull
2. Charles Leclerc 1:31.427
Ferrari
2ª fila 3. Lewis Hamilton 1:31.496
Ferrari
4. Kimi Antonelli 1:31.562
Mercedes
3ª fila 5. Lando Norris 1:31.712
McLaren
6. Oscar Piastri 1:31.860
McLaren
4ª fila 7. Pierre Gasly 1:32.225
Alpine
8. Liam Lawson 1:32.369
Racing Bulls
5ª fila 9. Arvid Lindblad 1:32.781
Racing Bulls
10. Nico Hülkenberg 1:32.784
Audi
6ª fila 11. Oliver Bearman 1:32.908
Haas
12. Esteban Ocon 1:33.323
Haas
7ª fila 13. Carlos Sainz 1:33.526
Williams
14. Gabriel Bortoleto 1:33.658
Audi
8ª fila 15. Franco Colapinto 1:33.787
Alpine
16. Fernando Alonso 1:34.223
Aston Martin
9ª fila 17. Alexander Albon 1:34.289
Williams
18. Lance Stroll 1:34.946
Aston Martin
10ª fila 19. Sergio Perez 1:35.123
Cadillac
20. Valtteri Bottas 1:35.984
Cadillac
11ª fila 21. George Russell* 1:31.747
Mercedes
22. Isack Hadjar** s.t.
Red Bull

* Russell parte dal fondo per aver sostituito la power unit.
** Hadjar non ha girato nelle qualifiche per un problema al cambio

Gp Singapore griglia di partenza da brividi: Vertappen e Leclerc-Hamilton. Antonelli per il match point, strategie Getty

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