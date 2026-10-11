Alle 14 ultimo appuntamento con l’infinito week end di Marina Bay. Si corre la gara clou, il Gran Premio di Singapore. La prima fila della griglia di partenza è tutta un programma con Verstappen in pole position e la Ferrari di Leclerc al suo fianco, ma anche la seconda non è da meno con l’altra rossa di Hamilton e Antonelli, passato, presente e futuro della F1. Per Kimi occasione d’oro di allungare definitivamente la mano sul Mondiale dal momento che Russell partirà in fondo alla griglia. Tanti i fattori da considerare per la corsa: la scelta delle gomme, le strategie, il meteo con la pioggia che può scombinare i pani come successo nella Sprint al pari delle probabili Safety Car e Virtual SC.
- Gp Singapore: Verstappen in pole, Ferrari in agguato
- Antonelli si può guadagnare il primo match point per Austin
- La scelta delle gomme a Marina Bay, occhio al meteo
- Griglia di partenza GP Singapore
Gp Singapore: Verstappen in pole, Ferrari in agguato
L’uomo del momento in Formula 1 è Max Verstappen. L‘olandese è in grandissima forma, dopo la sequela di podi estivi, il 4 volte campione del mondo si è sbloccato in Malesia ed è tornato inarrestabile. Dopo le qualifiche Sprint e la Sprint stessa ha conquistato la pole position (in 1:31.373) del Gran Premio di Singapore con un’altra prestazione magistrale tra i muretti di Marina Bay. Altra chance forse sprecata per la Ferrari che si consola con un’altra doppietta invertita rispetto alla Sprint, Leclerc in prima fila ed Hamilton in terza casella dopo qualche errore di troppo specie da parte dell’inglese che aveva la pole nei piedi e nelle mani.
Antonelli si può guadagnare il primo match point per Austin
Partirà 4° Kimi Antonelli e gli va di lusso, la sua battaglia è diversa in questo momento. Kimi sa che con 11 punti di vantaggio su Russell potrebbe già essere campione alla prossima gara, il Gp di Austin, tra due settimane. Nonostante una Mercedes rinnovata dagli aggiornamenti ma incredibilmente più lenta e ingestibile, il leader del campionato sta guidando alla perfezione come dimostrato nella Sprint dove ha finito 4° raccogliendo per strada i vari errori del compagno e delle McLaren. Proprio Russell partirà dalle retrovie per la sostituzione della sua power unit e la sua rimonta è difficile considerando la natura della pista.
La scelta delle gomme a Marina Bay, occhio al meteo
La Pirelli e le varie simulazioni di questo fine settimana consigliano per il GP di Singapore una strategia con un singolo pit-stop per l’elevata perdita di tempo in corsia box (circa 22”) e le difficoltà di sorpasso in pista. Si potrebbe partire verosimilmente con le gomme soft, specie quelli davanti per poter essere aggressivi fin da subito con maggiore grip, per poi montare le medie nella seconda parte della gara. Al contrario chi parte da dietro, vedi Russell o Hadjar potrebbero optare di partire con le gialle per allungare il primo stint, recuperare posizioni ed essere più aggressivi nel finale con le rosse. Ma anche qui e soprattutto qui gli imprevisti giocheranno una chiave fondamentale nella gara, vista l’alta probabilità di un’eventuale o più Safety Car. E non dimentichiamo la sempre alta percentuale di pioggia che potrebbe scombinare tutto, strategie, piani e quant’altro.
Griglia di partenza GP Singapore
|1ª fila
|1. Max Verstappen 1:31.373
Red Bull
|2. Charles Leclerc 1:31.427
Ferrari
|2ª fila
|3. Lewis Hamilton 1:31.496
Ferrari
|4. Kimi Antonelli 1:31.562
Mercedes
|3ª fila
|5. Lando Norris 1:31.712
McLaren
|6. Oscar Piastri 1:31.860
McLaren
|4ª fila
|7. Pierre Gasly 1:32.225
Alpine
|8. Liam Lawson 1:32.369
Racing Bulls
|5ª fila
|9. Arvid Lindblad 1:32.781
Racing Bulls
|10. Nico Hülkenberg 1:32.784
Audi
|6ª fila
|11. Oliver Bearman 1:32.908
Haas
|12. Esteban Ocon 1:33.323
Haas
|7ª fila
|13. Carlos Sainz 1:33.526
Williams
|14. Gabriel Bortoleto 1:33.658
Audi
|8ª fila
|15. Franco Colapinto 1:33.787
Alpine
|16. Fernando Alonso 1:34.223
Aston Martin
|9ª fila
|17. Alexander Albon 1:34.289
Williams
|18. Lance Stroll 1:34.946
Aston Martin
|10ª fila
|19. Sergio Perez 1:35.123
Cadillac
|20. Valtteri Bottas 1:35.984
Cadillac
|11ª fila
|21. George Russell* 1:31.747
Mercedes
|22. Isack Hadjar** s.t.
Red Bull
* Russell parte dal fondo per aver sostituito la power unit.
** Hadjar non ha girato nelle qualifiche per un problema al cambio