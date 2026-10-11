La griglia di partenza, la strategia, il meteo la scelta delle gomme del Gran Premio di Singapore che scatterà alle ore 14 con Verstappen e Leclerc in prima fila, Hamilton e Antonelli in seconda. Grossa chance per Kimi con Russell ultimo

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Alle 14 ultimo appuntamento con l’infinito week end di Marina Bay. Si corre la gara clou, il Gran Premio di Singapore. La prima fila della griglia di partenza è tutta un programma con Verstappen in pole position e la Ferrari di Leclerc al suo fianco, ma anche la seconda non è da meno con l’altra rossa di Hamilton e Antonelli, passato, presente e futuro della F1. Per Kimi occasione d’oro di allungare definitivamente la mano sul Mondiale dal momento che Russell partirà in fondo alla griglia. Tanti i fattori da considerare per la corsa: la scelta delle gomme, le strategie, il meteo con la pioggia che può scombinare i pani come successo nella Sprint al pari delle probabili Safety Car e Virtual SC.

Gp Singapore: Verstappen in pole, Ferrari in agguato

L’uomo del momento in Formula 1 è Max Verstappen. L‘olandese è in grandissima forma, dopo la sequela di podi estivi, il 4 volte campione del mondo si è sbloccato in Malesia ed è tornato inarrestabile. Dopo le qualifiche Sprint e la Sprint stessa ha conquistato la pole position (in 1:31.373) del Gran Premio di Singapore con un’altra prestazione magistrale tra i muretti di Marina Bay. Altra chance forse sprecata per la Ferrari che si consola con un’altra doppietta invertita rispetto alla Sprint, Leclerc in prima fila ed Hamilton in terza casella dopo qualche errore di troppo specie da parte dell’inglese che aveva la pole nei piedi e nelle mani.

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Antonelli si può guadagnare il primo match point per Austin

Partirà 4° Kimi Antonelli e gli va di lusso, la sua battaglia è diversa in questo momento. Kimi sa che con 11 punti di vantaggio su Russell potrebbe già essere campione alla prossima gara, il Gp di Austin, tra due settimane. Nonostante una Mercedes rinnovata dagli aggiornamenti ma incredibilmente più lenta e ingestibile, il leader del campionato sta guidando alla perfezione come dimostrato nella Sprint dove ha finito 4° raccogliendo per strada i vari errori del compagno e delle McLaren. Proprio Russell partirà dalle retrovie per la sostituzione della sua power unit e la sua rimonta è difficile considerando la natura della pista.

La scelta delle gomme a Marina Bay, occhio al meteo

La Pirelli e le varie simulazioni di questo fine settimana consigliano per il GP di Singapore una strategia con un singolo pit-stop per l’elevata perdita di tempo in corsia box (circa 22”) e le difficoltà di sorpasso in pista. Si potrebbe partire verosimilmente con le gomme soft, specie quelli davanti per poter essere aggressivi fin da subito con maggiore grip, per poi montare le medie nella seconda parte della gara. Al contrario chi parte da dietro, vedi Russell o Hadjar potrebbero optare di partire con le gialle per allungare il primo stint, recuperare posizioni ed essere più aggressivi nel finale con le rosse. Ma anche qui e soprattutto qui gli imprevisti giocheranno una chiave fondamentale nella gara, vista l’alta probabilità di un’eventuale o più Safety Car. E non dimentichiamo la sempre alta percentuale di pioggia che potrebbe scombinare tutto, strategie, piani e quant’altro.

Griglia di partenza GP Singapore

1ª fila 1. Max Verstappen 1:31.373

Red Bull 2. Charles Leclerc 1:31.427

Ferrari 2ª fila 3. Lewis Hamilton 1:31.496

Ferrari 4. Kimi Antonelli 1:31.562

Mercedes 3ª fila 5. Lando Norris 1:31.712

McLaren 6. Oscar Piastri 1:31.860

McLaren 4ª fila 7. Pierre Gasly 1:32.225

Alpine 8. Liam Lawson 1:32.369

Racing Bulls 5ª fila 9. Arvid Lindblad 1:32.781

Racing Bulls 10. Nico Hülkenberg 1:32.784

Audi 6ª fila 11. Oliver Bearman 1:32.908

Haas 12. Esteban Ocon 1:33.323

Haas 7ª fila 13. Carlos Sainz 1:33.526

Williams 14. Gabriel Bortoleto 1:33.658

Audi 8ª fila 15. Franco Colapinto 1:33.787

Alpine 16. Fernando Alonso 1:34.223

Aston Martin 9ª fila 17. Alexander Albon 1:34.289

Williams 18. Lance Stroll 1:34.946

Aston Martin 10ª fila 19. Sergio Perez 1:35.123

Cadillac 20. Valtteri Bottas 1:35.984

Cadillac 11ª fila 21. George Russell* 1:31.747

Mercedes 22. Isack Hadjar** s.t.

Red Bull

* Russell parte dal fondo per aver sostituito la power unit.

** Hadjar non ha girato nelle qualifiche per un problema al cambio