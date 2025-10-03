Gp Singapore, Leclerc graziato: nessuna penalità dopo aver colpito Norris in pit lane, l'errore del box Ferrari

A Marina Bay la Ferrari pasticcia ai box e Leclerc finisce col centrare la McLaren di Norris che sta sopraggiungendo, ora rischia la penalità

Piove sul bagnato in casa Ferrari. C’è sempre qualcosa che va storto per la rossa. Anche di venerdì che finora era un’isola felice in cui illudersi. Invece succede che nel finale della seconda sessione di prove libere del GP di Singapore un malinteso al box di Maranello ha portato Leclerc a scontrarsi con la McLaren di Norris che stava sopraggiungendo. Davvero incredibile! Per fortuna però gli steward hanno deciso di non sanzionare il monegasco con una penalità in griglia.

Leclerc-Norris, cosa è successo ai box: team radio

Dopo ben due bandiere rosse provocate dalla Mercedes di Russell e dalla Racing Bulls di Lawson a muro nelle fp2, arriva il caso del venerdì. La sessione riprede per la terza volta. Tutti escono dai box perchè ci sono solo 10 minuti di una fp2 molto frammentata.

Escono anche le due McLaren a inizio corsia e le due Ferrari che hanno il box affianco alla scuderia di Woking. E qui arriva il patatrac. Leclerc parte dal suo box e centra Lando Norris, che stava accorrendo nella fast lane. La McLaren finisce sul muretto box con l’ala rotta.

Pasticcio Ferrari in pit lane: di chi la colpa

I Commissari hanno messo sotto investigazione il monegasco della Ferrari che rischiava di essere penalizzato con una o due posizioni in griglia. Ma che alla fine, dopo essere stato ascoltato dai commissari di gara, è stato graziato. Ma è giallo sulla responsabilità del pasticcio. Di Charles o dell’addetto a guidare l’uscita dal box, in questo caso Alessandro Fusaro?

Per Marc Gené in diretta a Sky è “possibile incomprensione tra Charles e il meccanico”. Dalle immagini sembra che Fusaro tenga la mano ferma quasi a bloccare Leclerc che però continua a uscire e guarda davanti a se e non alla sua destra dove sta sopraggiungendo la McLaren. Concorso di colpa si dice anche perchè sembrava di essere in parcheggio. Peccato che fosse F1 e di mezzo ci sia sempre la Ferrari.