Antonelli non parte bene nella prima e unica sessione di prove libere del Gp di Singapore: 7° col miglior tempo di Russell peraltro Kimi con la Mercedes aggiornata. Ferrari col piede giusto

Una sola sessione di prove libere e due Mercedes, una vecchia e una nuova. Ora intensa di free practice del Gran Premio di Singapore che ha visto sfrecciare George Russell davanti a tutti precedendo Charles Leclerc con la Ferrari e Lando Norris con la McLaren. Le rosse sembrano in palla sul tracciato cittadino di Marina Bay con Lewis Hamilton quarto. Fatica invece Kimi Antonelli che con gli aggiornamenti sulla sua W17 ha trovato più difficoltà del compagno che non ne aveva confermando i dubbi di Sepang. Alle 14.30 si fa sul serio con le Qualifiche Sprint.

Russell vola con la nuova Mercedes, la Ferrari c’è

Partirà dal fondo della griglia domenica in gara ma per adesso e in vista della Sprint, George Russell vuole e sta facendo la differenza. L’inglese è stato il più veloce della prima e unica sessione di prove libere del Gp di Singapore. Sulla pista di Marina Bay, Russell ha beneficiato, forse, delle prove comparative della Mercedes che gli hanno messo in mano la vecchia versione della W17. Miglior tempo per lui e un po’ di fiducia almeno per la pole nelle Qualifiche Sprint delle 14.30.

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La Ferrari bene come ogni venerdì. Campioni del venerdì, direbbe Carlo Vanzini ed infatti Charles Leclerc e la Ferrari non si sono traditi. Secondo tempo per il monegasco e rossa che è apparsa a suo agio tra le stradine del cittadino di Marina Bay senza quei grandi allunghi che penalizzano la SF-26. Lo conferma anche il 4° tempo di Lewis Hamilton che su questapista ci ha vinto 4 volte. In mezzo, 3°, Lando Norris con la McLaren che fa 6° con Oscar Piastri. Antonelli solo 7° dopo 60′ in cui ha alternato l’uso di un’ala anteriore nuova a quella vecchia per di più su gomme medie. Il leader del Mondiale ha chiuso con un lungo.

Due Mercedes diverse, team radio Antonelli: “Oh mio Dio!”

Come preannunciato, in questo fine settimana a Singapore la Mercedes sta facendo delle prove comparate tra la vecchia versione della W17 che ha dominato la stagione e gli aggiornamenti portati in maniera corposa in Malesia ma che non hanno convinto. Per questo motivo nelle prove libere Antonelli ha utilizzato la monoposto dotata del nuovo pacchetto, alternando la nuova ala anteriore, mentre Russell ha girato e lo farà per l’intero weekend con la ‘vecchia W17’. Peraltro l’inglese, domenica, scatterà dal fondo della griglia per cambio della PU (ma ancora senza ADUO che dovrebbe arrivare ad Austin).

Antonelli non è sembrato a suo agio con la nuova W17, confermando i dubbi di Toto Wolff dopo Sepang. Al di là del 7° tempo finale, Kimi ha perso spesso la monoposto e proprio nel finale, in pista con le gomme medie, è stato protagonista di un lungo con tanto di imprecazione nel team radio con il suo ingegnere di pista Peter Bonnington.

GP Singapore, tempi prove libere