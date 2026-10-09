Gp Singapore, Wolff è una furia: “La Mercedes favorisce Antonelli? Sono degli imbecilli, guardassero i Teletubbies”

Il team principal della scuderia di Brackley non si trattiene e si scaglia contro i tifosi che alludono a presunti favoritismi ad Antonelli a discapito di Russell

È un Toto Wolff con il dente letteralmente avvelenato quello che si presenta davanti ai microfoni al termine del venerdì di Singapore. Nel mirino del team principal Mercedes i tanti che, specie dopo l’ennesimo problema alla power unit che ha costretto George Russell al ritiro in Malesia, alludono a presunti favoritismi per Kimi Antonelli a discapito del compagno di scuderia. Allusioni che mandano il dirigente austriaco su tutte le furie.

Antonelli favorito dalla Mercedes? Wolff rigetta le accuse

“Pensano che io abbia un tasto per rompere la macchina di George Russell? Non hanno la minima idea, né il minimo rispetto per chi si occupa di quello che facciamo”. Parole e musica di un Toto Wolff visibilmente alterato al termine del venerdì che apre le danze in quel di Marina Bay, che poi rincara la dose: “Non ho nessun rispetto per loro. Chiunque pensi una cosa del genere è un imbecille. Sono cose senza senso”. Il riferimento è, ovviamente, ai tanti tifosi che sui social alimentano in questi mesi la teoria di una Mercedes pronta a favorire l’attuale numero uno della generale a discapito del compagno di scuderia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il precedente Hamilton

Il team principal della scuderia di Brackley ricorda, poi, i precedenti con Hamilton e Rosberg: “Non è la prima volta. Era già capitato con Lewis e sinceramente non riesco a capire questo atteggiamento. Pensano che abbia un pulsante con su scritto ‘rompere il motore di George’? Oppure che sia logico svantaggiare un pilota rispetto a un altro mentre lottiamo per il mondiale costruttori? L’obiettivo è sempre quello di fornire a tutti materiale di pari livello”.

Il duro affondo ai tifosi

Poi, l’affondo: “Ormai, le persone si nascondono dietro uno schermo e si scagliano contro gli altri. I social sono arrivati a questo punto. Alle volte leggo quello che scrive la gente e lo trovo esilarante. Mi divertono quando insultano il team o me. Secondo loro, io sarei Satana, l’ho letto… ed è divertente, sì”. Quando però si va contro il lavoro della scuderia, il dirigente non transige: “Scrivono ma non hanno la minima idea e il minimo rispetto di quello che facciamo. Piuttosto che guardare la F1, credo che dovrebbero guardare i Teletubbies o Topolino”, ha concluso Wolff.