F1: Gp Singapore, no alle porte chiuse

Gli organizzatori del Gran Premio di Singapore hanno riferito allo "Straits Times", un quotidiano della città-stato, che la loro gara, prevista per il prossimo 20 settembre, non potrà svolgersi a porte chiuse. Una dichiarazione di intenti che mette così in dubbio lo svolgimento della corsa, la 16esima del calendario del Mondiale 2020 di Formula varato che la pandemia di Covid-19 sconvolgesse l'intera organizzazione dello sport mondiale.

La Formula 1 per il momento ha deciso di iniziare il campionato 2020 a luglio, con gare in Austria e Gran Bretagna, che si terranno a porte chiuse. Per il momento, tre Gran Premi sono stati annullati (Australia, Francia, Monaco) e altri sette sono stati posticipati (Azerbaigian, Bahrain, Canada, Cina, Spagna, Paesi Bassi e Vietnam). Gli organizzatori del Gp di Singapore, tuttavia, hanno chiarito di tenere aperto il dialogo con la Formula 1.

SPORTAL.IT | 16-05-2020 17:56