Virgilio Sport
F1

Gp Spagna griglia di partenza, Sainz penalizzato: la scelta gomme, le strategie e l'incognita Safety Car

La griglia di partenza, le gomme e le strategie per il Gran Premio di Spagna che scatterà alle 15 per la prima volta sul circuito di Madring con Norris in pole davanti a Antonelli, Verstappen e le due Ferrari

4 min di lettura

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Alle 15 primo semaforo verde della storia al Madring il nuovissimo circuito nella città di Madrid dove scatterà il Gran Premio di Spagna 2026, quattordicesima prova del Mondiale di F1. C’è una McLaren in pole, un po’ a sorpresa dopo il giro da paura di Norris, Antonelli si è preso comunque la seconda fila e medita un altro colpaccio come a Monza una settimana fa. Seconda fila nobile con 11 titoli tra Verstappen ed Hamilton e subito dietro Leclerc. Si decide molto in partenza per una gara di strategia e di gomme con l’incognita delle bandiere rosse.

Gp Spagna: Antonelli in prima fila è tanta roba, Hamilton e Leclerc sempre vicini

Sarà una partenza col cuore in gola quella del Gran Premio di Spagna. Molto più di Monza dove poi la gara ha vissuto su tanti sorpassi e controsorpassi. Ma qui, circuito stretto e cittadino, le chance di passare sono minime quindi sarà importante partire bene. Lo sa bene il poleman Norris e lo sa bene Kimi Antonelli che medita il colpo grosso al via per prendersi la testa della corsa e imporre il suo ritmo. Con Verstappen, Hamilton e Leclerc a ridosso il divertimento è assicurato. Specie le due Ferrari che manco a farlo apposta, dopo gli screzi di Monza, partono di nuovo vicine sperando non ci siano scintille e colpi bassi.

Strategia e gomme per Madrid: occhio alle bandiere rosse

Potrebbe essere una gara di attesa, per molti ma non per tutti. Il Madring come tutti i circuiti cittadini è a rischio incidente, vedi Lindblad venerdì, Hamilton e Bearman sabato in fp3. Quindi Safety Car e Virtual Safety Car sembrano essere quasi scontate, il problema è sapere quando questo accadrà e adeguare, plasmare, adattare la strategia agli eventi.

Cogliere l’attimo fuggente di una bandiera gialla potrebbe essere determinante ma ci vorrà anche un pizzico di fortuna come quella di Antonelli a Monza nel fare il pit in regime di VSC. Per quanto riguarda la strategia, due opzioni: due soste o una sola sosta puntando sulla mescola Hard. Le possibili soluzioni:

Gp Madrid: la griglia di partenza, Sainz perde tre posizioni

1ª fila 1. Lando Norris 1:31.824
McLaren
2. Kimi Antonelli 1:31.835
Mercedes
2ª fila 3. Max Verstappen 1:31.964
Red Bull
4. Lewis Hamilton 1:32.013
Ferrari
3ª fila 5. Charles Leclerc 1:32.019
Ferrari
6. George Russell 1:32.149
Mercedes
4ª fila 7. Oscar Piastri 1:32.294
McLaren
8. Liam Lawson 1:12.316
Red Bull
5ª fila 9. Franco Colapinto 1:32.903
Alpine
10. Arvid Lindblad 1:33.041
Racing Bulls
6ª fila 11. Nico Hülkenberg 1:33.223
Audi
12. Gabriel Bortoleto 1:33.388
Audi
7ª fila 13. Esteban Ocon 1:33.667
Haas
14. Pierre Gasly 1:33.753
Alpine
8ª fila 15. Yuki Tsunoda 1:34.084
Racing Bulls
16. Alexander Albon 1:35.532
Williams
9ª fila 17. Fernando Alonso 1:35.388
Aston Martin
18. Sergio Perez 1:35.913
Cadillac
10ª fila 19. Valtteri Bottas 1:38.011
Cadillac
20. Carlos Sainz 1:35.312
Williams*
11ª fila 21. Oliver Bearman s.t.
Haas
22. Lance Stroll s.t.
Aston Martin**

*Sainz penalizzato di tre posizioni per impeding in qualifica
**Stroll penalizzato di 40(!) posizioni per cambio di componenti power unit ma era già ultimo

Gp Spagna griglia di partenza, Sainz penalizzato: la scelta gomme, le strategie e l'incognita Safety Car Monza, Brignone in slalom tra Gasly e Antonelli: "Voglio conoscere Kimi" e aggiorna sulle sue condizioni Ansa

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ARTICOLI DELLO SPECIALE

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Lecce - Monza
Napoli - Bologna
Sassuolo - Juventus
SERIE B:
Mantova - Sampdoria
Avellino - Palermo

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio