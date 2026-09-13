Alle 15 primo semaforo verde della storia al Madring il nuovissimo circuito nella città di Madrid dove scatterà il Gran Premio di Spagna 2026, quattordicesima prova del Mondiale di F1. C’è una McLaren in pole, un po’ a sorpresa dopo il giro da paura di Norris, Antonelli si è preso comunque la seconda fila e medita un altro colpaccio come a Monza una settimana fa. Seconda fila nobile con 11 titoli tra Verstappen ed Hamilton e subito dietro Leclerc. Si decide molto in partenza per una gara di strategia e di gomme con l’incognita delle bandiere rosse.
- Gp Spagna: Antonelli in prima fila è tanta roba, Hamilton e Leclerc sempre vicini
- Strategia e gomme per Madrid: occhio alle bandiere rosse
- Gp Madrid: la griglia di partenza, Sainz perde tre posizioni
Gp Spagna: Antonelli in prima fila è tanta roba, Hamilton e Leclerc sempre vicini
Sarà una partenza col cuore in gola quella del Gran Premio di Spagna. Molto più di Monza dove poi la gara ha vissuto su tanti sorpassi e controsorpassi. Ma qui, circuito stretto e cittadino, le chance di passare sono minime quindi sarà importante partire bene. Lo sa bene il poleman Norris e lo sa bene Kimi Antonelli che medita il colpo grosso al via per prendersi la testa della corsa e imporre il suo ritmo. Con Verstappen, Hamilton e Leclerc a ridosso il divertimento è assicurato. Specie le due Ferrari che manco a farlo apposta, dopo gli screzi di Monza, partono di nuovo vicine sperando non ci siano scintille e colpi bassi.
Strategia e gomme per Madrid: occhio alle bandiere rosse
Potrebbe essere una gara di attesa, per molti ma non per tutti. Il Madring come tutti i circuiti cittadini è a rischio incidente, vedi Lindblad venerdì, Hamilton e Bearman sabato in fp3. Quindi Safety Car e Virtual Safety Car sembrano essere quasi scontate, il problema è sapere quando questo accadrà e adeguare, plasmare, adattare la strategia agli eventi.
Cogliere l’attimo fuggente di una bandiera gialla potrebbe essere determinante ma ci vorrà anche un pizzico di fortuna come quella di Antonelli a Monza nel fare il pit in regime di VSC. Per quanto riguarda la strategia, due opzioni: due soste o una sola sosta puntando sulla mescola Hard. Le possibili soluzioni:
Gp Madrid: la griglia di partenza, Sainz perde tre posizioni
|1ª fila
|1. Lando Norris 1:31.824
McLaren
|2. Kimi Antonelli 1:31.835
Mercedes
|2ª fila
|3. Max Verstappen 1:31.964
Red Bull
|4. Lewis Hamilton 1:32.013
Ferrari
|3ª fila
|5. Charles Leclerc 1:32.019
Ferrari
|6. George Russell 1:32.149
Mercedes
|4ª fila
|7. Oscar Piastri 1:32.294
McLaren
|8. Liam Lawson 1:12.316
Red Bull
|5ª fila
|9. Franco Colapinto 1:32.903
Alpine
|10. Arvid Lindblad 1:33.041
Racing Bulls
|6ª fila
|11. Nico Hülkenberg 1:33.223
Audi
|12. Gabriel Bortoleto 1:33.388
Audi
|7ª fila
|13. Esteban Ocon 1:33.667
Haas
|14. Pierre Gasly 1:33.753
Alpine
|8ª fila
|15. Yuki Tsunoda 1:34.084
Racing Bulls
|16. Alexander Albon 1:35.532
Williams
|9ª fila
|17. Fernando Alonso 1:35.388
Aston Martin
|18. Sergio Perez 1:35.913
Cadillac
|10ª fila
|19. Valtteri Bottas 1:38.011
Cadillac
|20. Carlos Sainz 1:35.312
Williams*
|11ª fila
|21. Oliver Bearman s.t.
Haas
|22. Lance Stroll s.t.
Aston Martin**
*Sainz penalizzato di tre posizioni per impeding in qualifica
**Stroll penalizzato di 40(!) posizioni per cambio di componenti power unit ma era già ultimo