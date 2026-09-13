Non c’è mai fine al peggio. La domenica del Gran Premio di Spagna della Ferrari si è aperta amaramente a Madrid col ritiro di Hamilton dopo pochi giri per un problema ai freni. Oltre che al treno mondiale, Lewis perde un record, finora era stato l’unico pilota a finire tutte le gare e tutti i giri, peraltro a punti. Nel team radio con Carlo Santi tutto il calvario del 7 volte campione del mondo.
- Hamilton si ritira dopo 7 giri: problemi ai freni
- Team Radio Ferrari: il calvario di Hamilton a Madrid
Hamilton si ritira dopo 7 giri: problemi ai freni
Finisce al 7° giro il Gran Premio di Spagna di Lewis Hamilton per la prima volta sul circuito del Madring . Dopo una ottima partenza in cui per un attimo aveva insidiato le primissime posizioni costringendo Antonelli e Verstappen ad andare lunghi in curva 1 con l’olandese costretto anche a restituire la posizione all’inglese per taglio di chicane.
Ma proprio in quel momento i freni della sua Ferrari lo hanno abbandonato. Dopo aver lasciato ripassare Max e pure Leclerc, Lewis che senza freni continuava ad andare dritto è stato costretto a ritirarsi, dicendo addio alle chance mondiali e anche al record che deteneva di aver finito tutte le gare fin qui disputate peraltro in zona punti.
Team Radio Ferrari: il calvario di Hamilton a Madrid
- Hamilton: «Ragazzi, non ho i freni…»
- Santi: «Ok, ora vediamo…»
- [Hamilton va lungo un paio di volte]
- Santi: «La pedalata sarà lunga. La pedalata sarà lunga. I freni posteriori ora funzionano ma la pedalata sarà lunga.»
- [niente da fare]
- Hamilton: “A malapena riesco a fermare la macchina”
- Santi: «Dobbiamo boxare Lewis. Non fermarti in pista. Box.»
Hamilton riporta la sua SF-26 ai box e si ritira dal Gran Premio di Spagna, queste le parole del suo ingegnere di pista
- Santi: “Scusa Lewis…”
- Hamilton: “Cos’è che ha ceduto??”
- Santi: “Qualcosa nel sistema dei freni.”