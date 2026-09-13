Disastro per Hamilton a Madrid, arriva il primo ritiro della stagione dopo un problema al sistema frenante, tutti i team radio di Lewis e le scuse del box Ferrari con Carlo Santi

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Non c’è mai fine al peggio. La domenica del Gran Premio di Spagna della Ferrari si è aperta amaramente a Madrid col ritiro di Hamilton dopo pochi giri per un problema ai freni. Oltre che al treno mondiale, Lewis perde un record, finora era stato l’unico pilota a finire tutte le gare e tutti i giri, peraltro a punti. Nel team radio con Carlo Santi tutto il calvario del 7 volte campione del mondo.

Hamilton si ritira dopo 7 giri: problemi ai freni

Finisce al 7° giro il Gran Premio di Spagna di Lewis Hamilton per la prima volta sul circuito del Madring . Dopo una ottima partenza in cui per un attimo aveva insidiato le primissime posizioni costringendo Antonelli e Verstappen ad andare lunghi in curva 1 con l’olandese costretto anche a restituire la posizione all’inglese per taglio di chicane.

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Ma proprio in quel momento i freni della sua Ferrari lo hanno abbandonato. Dopo aver lasciato ripassare Max e pure Leclerc, Lewis che senza freni continuava ad andare dritto è stato costretto a ritirarsi, dicendo addio alle chance mondiali e anche al record che deteneva di aver finito tutte le gare fin qui disputate peraltro in zona punti.

Team Radio Ferrari: il calvario di Hamilton a Madrid

Hamilton: «Ragazzi, non ho i freni…»

Santi: «Ok, ora vediamo…»

[Hamilton va lungo un paio di volte]

Santi: «La pedalata sarà lunga. La pedalata sarà lunga. I freni posteriori ora funzionano ma la pedalata sarà lunga.»

[niente da fare]

Hamilton: “A malapena riesco a fermare la macchina”

Santi: «Dobbiamo boxare Lewis. Non fermarti in pista. Box.»

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