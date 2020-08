F1, Gp Spagna: pole di Hamilton. Male Leclerc, ancora peggio Vettel

Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gran Premio di Spagna. Anche al Montmelò solita supremazia delle due Mercedes, con il campione del mondo che ha preceduto il compagno di scuderia Valtteri Bottas per soli 59 centesimi.

Eloquenti i ritardi del resto del gruppo: Max Verstappen, terzo, è a 7 decimi. Il pilota della Red Bull è seguito dalle due Racing Point di Perez e Stroll, al sesto posto c’è l’altra Red Bull di Albon.

Male la Ferrari: Leclerc partirà dal nono posto in griglia di partenza, dietro anche a Sainz e Norris. Vettel ancora non riesce a superare la Q2: il pilota tedesco scatterà per la terza volta in questo Mondiale fuori dalla top ten, all’undicesimo posto.

LE QUALIFICHE

In Q1 davanti a tutti Lewis Hamilton con 1:16.872, seguito dalle Racing Point di Perez e Stroll. Poi Bottas e Verstappen. Settimo posto per Leclerc, Vettel fuori dai primi dieci. Eliminati Grosjean, Russell, Latifi, Magnussen e Giovinazzi.

Q2: le Mercedes volano, Hamilton passa al comando con 1:16.013, un decimo meglio del compagno di scuderia Bottas. Terzo Verstappen a mezzo secondo. Vettel non ce la fa a superare la manche: è il primo degli esclusi, partirà dall’undicesima posizione in griglia di partenza. Fuori anche Kvyat, Ricciardo, Raikkonen e Ocon.

I due piloti Mercedes si contendono la pole in Q3: Hamilton piazza il crono di 1:15.584, è il rilevamento decisivo che gli permette di ottenere in scioltezza il primo posto in griglia di partenza.

Griglia di partenza (primi dieci)

1 L. Hamilton (B) Mercedes 1’15″584

2 V. Bottas (B) Mercedes +00″059 1’15″643

3 M. Verstappen (B) Red Bull +00″708 1’16″292

4 S. Perez (B) Racing Point +00″984 1’16″568

5 L. Stroll (B) Racing Point +01″005 1’16″589

6 A. Albon (B) Red Bull +01″445 1’17″029

7 C. Sainz (B) McLaren +01″460 1’17″044

8 L. Norris (B) McLaren +01″500 1’17″084

9 C. Leclerc (B) Ferrari +01″503 1’17″087

10 P. Gasly (B) AlphaTauri +01″552 1’17″136

OMNISPORT | 15-08-2020 16:12