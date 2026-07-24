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Gp Ungheria libere 2, la Ferrari fa sul serio: doppietta Hamilton-Leclerc, Antonelli fatica ma il passo è ok

La Ferrari vola anche nella seconda sessione di prove libere del Gp di Ungheria, Hamilton primo, Leclerc secondo davanti a Norris e Verstappen. Solo 13° Antonelli che però è andato forte sul passo gara

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Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Un venerdì da incorniciare per la Ferrari. Il Cavallino Rampante trotta eccome se trotta sugli stop and go dell’Hungaroring e fa doppietta nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria. Lewis Hamilton miglior tempo di poco davanti a Charles Leclerc. Gli altri tutti dietro, staccati, da Norris a Verstappen, da Russell ad Hadjar. E Antonelli? Solo 13° ma attenzione, il passo gara di Kimi è sembrato davvero buono, in linea con quello delle rosse.

La Ferrari vola in Ungheria: fp2 a Hamilton, 2° Leclerc

Una doppietta nella doppietta. La Ferrari sogna, ha il diritto di farlo in Ungheria. Le previsioni si sono rivelate esatte finora. La rossa va forte tra le curve dell’Hungaroring. E dopo il miglior tempo di Leclerc, con brivido, nella fp1, è arrivato il bis sulla ruota di Budapest con Hamilton a primeggiare nelle fp2.

Lewis ha girato in 1.18.729 dando poco più di un decimo, +0.148 a Charles Leclerc che al mattino era stato davanti a tutti al netto di un problemino nel finale in pit lane che non sembra aver avuto ripercussioni. Alle spalle delle due rosse Norris già a mezzo secondo così come Verstappen, Russell e Hadjar. Ottavo Piastri ma soprattutto a colpire è il tredicesimo tempo di Antonelli che aveva saltato le fp1 per lasciare spazio al rookie Vesti nella solita rotazione da regolamento.

Antonelli forte sul passo gara

Purtroppo è solo venerdì. Come insegna la F1 i tempi contano fino ad un certo punto. La Ferrari è sembrata ok sul giro veloce, un po’ meno sul passo gara dove Leclerc ha fatto un grandissimo giro, 1.23.7 che non è riuscito sempre a replicare. Anche Hamilton non è stato sempre velocissimo nella simulazione con qualche problema di usura. Tra gli avversari chi ha impressionato sono stati Norris con la McLaren e proprio Kimi Antonelli che ha lavorato bene sul passo gara.

Come non c’era Kimi Antonelli che nel valzer dei debuttanti ha lasciato spazio a Frederik Vesti che ha chiuso 7° a pochi decimi dal titolare Russell. Seconda esperienza in una sessione ufficiale di F1, infine, per Colton Herta: l’ex pilota IndyCar e attuale collaudatore della Cadillac, al posto di Valtteri Bottas. Proprio la Haas, per la seconda volta ha dato spazio al giapponese Ryo Hirakawa, al posto di Bearman e infine l’Alpine ha schierato al posto di Colapinto, l’estone Paul Aron che in aveva già partecipato alle FP1 di Barcellona e Austria con l’Audi.

Gp Ungheria: i tempi delle libere 2

Pos. Pilota Team Distacco
1 L. Hamilton Ferrari 1’18″729
2 C. Leclerc Ferrari +00″148
3 L. Norris McLaren +00″499
4 M. Verstappen Red Bull +00″692
5 G. Russell Mercedes +00″933
6 I. Hadjar Red Bull +01″071
7 L. Lawson Racing Bulls +01″312
8 O. Piastri McLaren +01″372
9 N. Hulkenberg Audi +01″396
10 A. Lindblad Racing Bulls +01″524
11 G. Bortoleto Audi +01″745
12 E. Ocon Haas +01″828
13 K. Antonelli Mercedes +01″964
14 P. Gasly Alpine +02″087
15 O. Bearman Haas +02″221
16 A. Albon Williams +02″244
17 C. Sainz Williams +02″697
18 V. Bottas Cadillac +02″713
19 F. Alonso Aston Martin +02″990
20 S. Perez Cadillac +03″063
21 F. Colapinto Alpine +03″802
22 L. Strol Aston Martin

Gp Ungheria libere 2, la Ferrari fa sul serio: doppietta Hamilton-Leclerc, Antonelli fatica ma il passo è ok Ansa

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