Un venerdì da incorniciare per la Ferrari. Il Cavallino Rampante trotta eccome se trotta sugli stop and go dell’Hungaroring e fa doppietta nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria. Lewis Hamilton miglior tempo di poco davanti a Charles Leclerc. Gli altri tutti dietro, staccati, da Norris a Verstappen, da Russell ad Hadjar. E Antonelli? Solo 13° ma attenzione, il passo gara di Kimi è sembrato davvero buono, in linea con quello delle rosse.
- La Ferrari vola in Ungheria: fp2 a Hamilton, 2° Leclerc
- Antonelli forte sul passo gara
- Gp Ungheria: i tempi delle libere 2
La Ferrari vola in Ungheria: fp2 a Hamilton, 2° Leclerc
Una doppietta nella doppietta. La Ferrari sogna, ha il diritto di farlo in Ungheria. Le previsioni si sono rivelate esatte finora. La rossa va forte tra le curve dell’Hungaroring. E dopo il miglior tempo di Leclerc, con brivido, nella fp1, è arrivato il bis sulla ruota di Budapest con Hamilton a primeggiare nelle fp2.
Lewis ha girato in 1.18.729 dando poco più di un decimo, +0.148 a Charles Leclerc che al mattino era stato davanti a tutti al netto di un problemino nel finale in pit lane che non sembra aver avuto ripercussioni. Alle spalle delle due rosse Norris già a mezzo secondo così come Verstappen, Russell e Hadjar. Ottavo Piastri ma soprattutto a colpire è il tredicesimo tempo di Antonelli che aveva saltato le fp1 per lasciare spazio al rookie Vesti nella solita rotazione da regolamento.
Antonelli forte sul passo gara
Purtroppo è solo venerdì. Come insegna la F1 i tempi contano fino ad un certo punto. La Ferrari è sembrata ok sul giro veloce, un po’ meno sul passo gara dove Leclerc ha fatto un grandissimo giro, 1.23.7 che non è riuscito sempre a replicare. Anche Hamilton non è stato sempre velocissimo nella simulazione con qualche problema di usura. Tra gli avversari chi ha impressionato sono stati Norris con la McLaren e proprio Kimi Antonelli che ha lavorato bene sul passo gara.
Come non c’era Kimi Antonelli che nel valzer dei debuttanti ha lasciato spazio a Frederik Vesti che ha chiuso 7° a pochi decimi dal titolare Russell. Seconda esperienza in una sessione ufficiale di F1, infine, per Colton Herta: l’ex pilota IndyCar e attuale collaudatore della Cadillac, al posto di Valtteri Bottas. Proprio la Haas, per la seconda volta ha dato spazio al giapponese Ryo Hirakawa, al posto di Bearman e infine l’Alpine ha schierato al posto di Colapinto, l’estone Paul Aron che in aveva già partecipato alle FP1 di Barcellona e Austria con l’Audi.
Gp Ungheria: i tempi delle libere 2
|Pos.
|Pilota
|Team
|Distacco
|1
|L. Hamilton
|Ferrari
|1’18″729
|2
|C. Leclerc
|Ferrari
|+00″148
|3
|L. Norris
|McLaren
|+00″499
|4
|M. Verstappen
|Red Bull
|+00″692
|5
|G. Russell
|Mercedes
|+00″933
|6
|I. Hadjar
|Red Bull
|+01″071
|7
|L. Lawson
|Racing Bulls
|+01″312
|8
|O. Piastri
|McLaren
|+01″372
|9
|N. Hulkenberg
|Audi
|+01″396
|10
|A. Lindblad
|Racing Bulls
|+01″524
|11
|G. Bortoleto
|Audi
|+01″745
|12
|E. Ocon
|Haas
|+01″828
|13
|K. Antonelli
|Mercedes
|+01″964
|14
|P. Gasly
|Alpine
|+02″087
|15
|O. Bearman
|Haas
|+02″221
|16
|A. Albon
|Williams
|+02″244
|17
|C. Sainz
|Williams
|+02″697
|18
|V. Bottas
|Cadillac
|+02″713
|19
|F. Alonso
|Aston Martin
|+02″990
|20
|S. Perez
|Cadillac
|+03″063
|21
|F. Colapinto
|Alpine
|+03″802
|22
|L. Strol
|Aston Martin