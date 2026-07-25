La McLaren torna davanti a tutti nella terza e ultima sessione di prove libere del Gp di Ungheria: battuti Hamilton, Antonelli e Leclerc che si è lamentato in radio della sua SF-26

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Sussulto della McLaren e del campione del mondo. La terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria che si colora di papya. Lando Norris ha fatto il miglior tempo nelle fp3 davanti nell’ordine a Lewis Hamilton, Kimi Antonelli e Charles Leclerc. Saranno loro, i fab four, a giocarsi con tutta la probabilità la pole position nel pomeriggio dell’Hungaroring con Russell, Piastri, Verstappen e Hadjar un gradino sotto. Alle 16 le qualifiche quanto mai incerte.

Libere 3, il ritorno di Norris: acuto del campione

Per un attimo la F1 torna allo scorso anno, al 2025. C’è una McLaren davanti a tutti al termine delle fp3 in Ungheria. Ed è quella del campione del mondo in carica. Lando Norris l’ha messa in prima posizione anche se sono solo prove libere, seppur quelle ultime prima delle qualifiche che fra qualche ora assegneranno la pole position.

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L’inglese si iscrive di diritto alla lista dei candidati per la pole position. Alle sue spalle ci sono le due rosse e Antonelli. Hamilton è tornato a battere ancora una volta Leclerc, Lewis è 2° staccato di poco dal connazionale, Charles è 4° con un distacco più marcato intorno ai 3 decimi. Nel mezzo Kimi in lento e costante miglioramento voglioso di firmare la settima pole stagionale.

Nelle posizioni successive ci sono ancora McLaren, con Piastri 5°, l’altra Mercedes di Russell, ancora dietro Antonelli, e in tono minore le due Red Bull con Verstappen davanti a Hadjar ma di poco ma soprattutto staccato di tanto da Norris, quasi un secondo. Lawson e Hulkenberg a chiudere la top ten.

Leclerc bene ma non benissimo

Finora siamo 2-1 per Hamilton nella competizione interna tra piloti Ferrari. Leclerc si è aggiudicato le fp1, Lewis è salito in cattedra nel pomeriggio di venerdì facendo sue le fp2. Ora le libere 3 hanno visto Hamilton 2° fare meglio del monegasco.

La Ferrari gira ma non è ancora al meglio, specie Charles, protagonista di un simpatico siparietto col cane Leo, che spera di tirare fuori quei due decimi che, come a Silverstone e Spa gli permetteranno di stare davanti al compagno di scuderia e soprattutto fare la pole. Dai team radio di Leclerc si capisce la ricerca della perfezione