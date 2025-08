Gp Ungheria, Leclerc aggrappato alle McLaren: "Non possiamo fare di più". Hamilton: "La direzione è giusta"

Leclerc insegue le McLaren di Norris e Piastri in entrambe le sessioni di prove libere del venerdì: le parole di Vasseur, Hamilton e Leclerc

Due sessioni di prove libere in fotocopia al Gran Premio d’Ungheria: Leclerc che insegue le McLaren, con Norris davanti a Piastri in entrambe. Più staccato Hamilton, quinto nella prima e sesto nella seconda: l’inglese, al termine dei giri del venerdì, si è anche lasciato andare a un commento circa la pericolosità dell’assetto della macchina nella radio con il suo team. Ma la Ferrari sta dando importanti segnali di miglioramento grazie agli ultimi pacchetti di aggiornamenti.

Leclerc: “McLaren ha un buon vantaggio ma…”

“Abbiamo portato a termine il programma previsto in entrambe le sessioni”, afferma Leclerc al termine delle prove del venerdì. “La McLaren sembra avere un buon vantaggio su di noi, ma resteremo concentrati sul nostro lavoro e cercheremo di ribaltare la situazione domani”. Il monegasco ha chiuso le FP2 a quasi 4 decimi da Piastri, peggiorando leggermente rispetto alle prime dove era a 2 decimi. “Non credo ci sia molto di più che possiamo fare per quel che mi riguarda, quindi sarà importante riuscire a replicare la giornata di oggi”.

Vasseur: “Siamo vicini alla McLaren, ma la battaglia è serrata”

Domani la qualifica, fondamentale in un circuito come quello di Budapest. Lo sa bene Fred Vasseur: “Battere la McLaren? Sempre possibile, noi andiamo sempre un pochino meglio. A Budapest però bisogna partire avanti e magari ne avremo la possibilità più avanti nel corso della stagione. Quindi domani pole position? La fai facile”. Il team principal della Ferrari, fresco di rinnovo pluriennale con la Rossa, dribbla l’argomento ironicamente con la troupe di Sky Sport, nonostante i miglioramenti evidenti della monoposto grazie ai nuovi aggiornamenti: “Abbiamo avuto un buon passo anche a Spa, ma siamo ancora nella fase iniziale dell’uso di questa sospensione posteriore. Ma la battaglia è ancora serrata, basta una buona o brutta preparazione della gomma nel giro di uscita e perdi tre posizioni. Dobbiamo focalizzarci su quello che stiamo facendo”.

Gp Ungheria, Hamilton più staccato: “Sto cercando di migliorare”

È solo venerdì, ma Leclerc a oggi è il primo inseguitore delle McLaren. Vasseur ha commentato così la prestazione del monegasco: “È stato costante nel corso della giornata e anche nella simulazione gara è andata bene, ma è soltanto venerdì. Non sappiamo ancora che mappatura sceglieranno gli altri e le temperature, ma siamo più vicini alla McLaren e davanti a Mercedes e Red Bull”. Come dicevamo, qualche difficoltà in più invece per Hamilton, un po’ lo spartito di tutta la stagione: “Si sta adattando sull’ala posteriore e sta ottimizzando il bilanciamento. Ma anche lui aveva un buon passo e ha fatto una buona simulazione gara con le soft”.

Lo stesso Hamilton ha commentato così le prove libere: “Abbiamo lavorato sul programma e apportato diverse modifiche per migliorare l’equilibrio. Sto ancora cercando di migliorare l’aderenza, ma stiamo andando nella giusta direzione“. Ora la testa è al sabato: “C’è sicuramente di più da fare prima delle qualifiche. I run di gara hanno mostrato un degrado degli pneumatici maggiore rispetto a quello registrato negli ultimi eventi, quindi abbiamo del lavoro da fare stanotte. Ci sono molti dati da analizzare e non vedo l’ora di tornare in pista domani”.

Alonso sull’infortunio: “Devo resistere fino alla pausa estiva”

Dopo la seconda sessione di prove libere, ha parlato anche Fernando Alonso, autore di un’ottima prestazione con il quinto posto finale, alle spalle del compagno di squadra Stroll. Una grande prova nonostante i vari problemi alla schiena che hanno rischiato di fargli saltare l’intero weekend: “La schiena sta come ieri e sarà così per tutto il weekend, ho un piccolo infortunio all’area lombare. Avrei bisogno di riposo ma a breve arriva la pausa estiva, devo gestire le forze in questi due ultimi giorni”. Dopo la gara in Ungheria, la Formula Uno si fermerà per circa un mese fino al ritorno in pista in Olanda a fine agosto. Una pausa che darà la possibilità allo spagnolo di tornare al meglio. Intanto nell’immediato Alonso ha affermato di aver trovato “delle soluzioni per il sedile, con qualche imbottitura e oggi nelle seconde prove libere non ho provato dolore quindi è positivo”.