Ferrari davanti nella prima sessione di prove libere del GP di Ungheria con Leclerc che però nel finale ha avuto un problema alla sua SF-26, Hamilton terzo invece si è lamentato tanto nel team radio. Antonelli assente, bene Fornaroli

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La Ferrari parte col piede giusto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria. Anche se con qualche allarme qua e là. Leclerc ha fatto il miglior tempo nelle fp1 davanti a Max Verstappen ed Hamilton. Però da un lato Charles è sceso dalla sua SF-26 alla pesa in corsia box con qualche problema non ben precisato. Anche Lewis nonostante i buoni riscontri cronometrici si è lamentato continuamente nei team radio con il suo ingegnere Carlo Santi. Assente Kimi Antonelli che ha lasciato spazio al rookie Viesti, un altro debuttante, il nostro Leonardo Fornaroli ha fatto bene con la McLaren.

Ferrari veloce in Ungheria: fp1 a Leclerc, Hamilton terzo

Veloce fin da subito. Buone notizie per la Ferrari dal primo approccio con l’Hungaroring. Leclerc ed Hamilton sono andati forte appena scesi in pista confermando le impressioni della vigilia e la buona adattabilità della SF-26 sulla pista magiara. Charles ha fatto segnare il miglior tempo chiudendo in 1.19.075 davanti alla Red Bull di Max Verstappen e all’altra rossa di Lewis a mezzo secondo.

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Quarto Hadjar con l’altra Red Bull poi la Mercedes di Russell e l’Audi del sempre ottimo Bortoleto. Assente Kimi Antonelli che ha lasciato spazio al rookie Vesti, 7°. Fuori dai dieci Norris (+1.949): il britannico è 11°, Fornaroli sedicesimo sull’altra papaya di Piastri. Alle 17 le FP2. Nelle fp1 di Ungheria ha debuttato sulla Ferrari la nuova versione dell’ala oramai ribattezzata “Macarena“, la versione ‘Evo’, dove nella parte centrale ci sono tre elementi che si era già visti a Monaco su Red Bull, Mercedes e McLaren.

Ferrari ferma nel finale, allarme Leclerc

Dopo una sessione quasi perfetta si è accesa una piccola spia di allarme al muretto Ferrari quando Leclerc una volta entrato ai box sul finire delle fp1, richiamato dai commissari per le verifiche del caso, ha parcheggiato lentamente la sua SF-26, sceso dalla monoposto che è stata riportata ai box a spinta dai meccanici di Maranello col monegasco tornato a piedi. Via radio al suo ingegnere Bozzi, Charles ha detto

“Qualcosa si è rotto”

Non è dato ancora sapere cosa sia successo sulla monoposto #16 del monegasco. Durante la diretta di Sky, Marc Genè, uomo Ferrari ha detto che non c’erano grossi problemi, se non un inconveniente meccanico che non sarebbe stato difficile da risolvere.

Team Radio, quante lamentele di Hamilton

Veloce, molto costante sul passo gara. Eppure Lewis si è lamentato continuamente durante le fp1 del bilanciamento, delle cambiate, di molti particolari della sua Ferrari, forse più una ricerca della perfezione visto anche Leclerc ancora una volta davanti a lui dopo averci perso sia a Silverstone che a Spa.

Hamilton: “l’andatura è molto scarsa e anche la qualità della scalata…”

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Hamilton: «l’auto si sente proprio male.»

Santi: «faremo una regolazione del setup.»

Hamilton: «molto scarso…»

Santi: «è più al retro o al davanti? o entrambi?»

Hamilton: «in generale! è troppo rigida.»

Santi: «ricevuto.»

[…]

Hamilton: «C’è qualcosa che non va con le cambiate in salita e in discesa. Le impostazioni sono sbagliate.»

Santi: «Ricevuto.»

Bene Fornaroli, Antonelli “riposa”: 5 rookie in fp1

Ci sono stati ben 5 rookie in pista in queste prime libere del venerdì. Attenzione speciale per Leonardo Fornaroli che ha rimesso piede nella McLaren, stavolta di Piastri, come era già successo in Austria. Il pilota piacentino non ha sfigurato al di là del 16° posto finale restando per oltre metà sessione nei tempi del campione del mondo Norris, sperando di impressionare i vertici Haas dove è in lizza per un posto da titolare nel 2027 anche se il favorito appare l’ex Red Bull e Racing Bulls, Yuki Tsunoda.

Come non c’era Kimi Antonelli che nel valzer dei debuttanti ha lasciato spazio a Frederik Vesti che ha chiuso 7° a pochi decimi dal titolare Russell. Seconda esperienza in una sessione ufficiale di F1, infine, per Colton Herta: l’ex pilota IndyCar e attuale collaudatore della Cadillac, al posto di Valtteri Bottas. Proprio la Haas, per la seconda volta ha dato spazio al giapponese Ryo Hirakawa, al posto di Bearman e infine l’Alpine ha schierato al posto di Colapinto, l’estone Paul Aron che in aveva già partecipato alle FP1 di Barcellona e Austria con l’Audi.

Gp Ungheria: i tempi delle libere 1