F1 Gp Usa Austin 2025: orari e dove vedere Sprint e gara in tv e streaming. Ferrari se ci sei batti un colpo

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla nuova tappa del Mondiale di Formula Uno, che sbarca ad Austin, in Texas: riflettori puntati sulle Ferrari e sul duello Verstappen-McLaren.

Il Mondiale di F1 fa tappa ad Austin, in Texas, tra le curve e i rettilinei del COTA – Circuit of the Americas. Sfida sempre aperta tra Max Verstappen e le McLaren di Norris e Piastri, senza dimenticare le deludenti Ferrari e una Mercedes in grande spolvero dopo il primo posto di Russell a Marina Bay e il rinnovo anche per Antonelli per il 2026. Dalle qualifiche alla Sprint Race, fino alla gara domenicale: entriamo nel dettaglio di tutte le info utili per assistere al Gran Premio delle Americhe in diretta tv e live in streaming.

Ferrari, che bello l’anno scorso: doppietta

Archiviato il weekend di Marina Bay, che ha visto trionfare un sorprendente George Russell, i piloti di F1 si presentano a questo appuntamento con un Mondiale ancora apertissimo, come testimoniano i soli 22 punti di distanza tra Piastri e Norris. Insegue sempre Max Verstappen, che proverà a dare filo da torcere alle McLaren. Riflettori puntati anche sulle Ferrari, che qui hanno ben figurato lo scorso anno con tanto di doppietta Leclerc-Sainz. Ma erano altri tempi, purtroppo.

Il circuito di Austin: lunghezza, curve e caratteristiche principali

Dall’esordio nel 2012 al Gran Premio che può decidere le sorti del Campionato del Mondo 2025, visti i distacchi e l’andamento delle ultime gare. Si preannuncia bollente il COTA – Circuit of the Americas, lungo 5.513 metri e caratterizzato da ben 20 curve. Saranno 56 i giri da percorrere per i piloti, con il record della pista che appartiene proprio a Charles Leclerc, che ha fatto registrare un tempo pari a 1.36.169. Gli altri due record, invece, sono firmati Lewis Hamilton: cinque vittorie e tre pole position per lui ad Austin, con il fuoriclasse britannico che ama correre su questo circuito.

F1, dove vedere il Gp di Austin in diretta tv e streaming

La Formula Uno si sposta negli Stati Uniti d’America per vivere l’affascinante weekend texano ad Austin, su uno dei circuiti più amati dai piloti. Si scende in pista a partire dalle ore 19:30 italiane di venerdì, 17 ottobre, con le prime prove libere. Tutte le sessioni, come di consueto, saranno trasmesse in diretta tv sul canale 207 di Sky Sport, con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Marc Gené. Analisi live con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato da Vicky Piria, con le voci dal paddock raccolte dall’inviata Mara Sangiorgio.

Diretta tv in chiaro su TV8 prevista per Sprint Race e qualifiche relative alla gara domenicale, mentre sarà proposta la differita per quanto concerne qualifiche Sprint e Gran Premio della domenica. Servizio streaming attivo su Sky Go, Now e, all’occorrenza, sul portale tv8.it, con la possibilità di scaricare le applicazioni gestite da Sky su Play Store e App Store. Una volta effettuato il login, potrete godervi lo spettacolo della F1, previo abbonamento. Aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali della Formula Uno e dei team protagonisti.

Gp Usa, gli orari di tutte le sessioni del weekend di F1

Ecco gli orari di tutte le sessioni del weekend di F1:

Venerdì 17 ottobre

Ore 19.30: Prove Libere 1

Ore 23.30: Qualifiche Sprint Race (differita TV8 ore 17)

Ore 01:00: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 18 ottobre

Ore 19: Sprint Race (live su TV8)

Ore 22.15: Warm Up

Ore 23: Qualifiche (live su TV8)

Domenica 19 ottobre

Ore 21: Gara (differita TV8 ore 22:30)

