Ferrari, ad Austin si parla solo di Horner: Hamilton prende posizione e spunta il clamoroso sfogo di Vasseur

Lewis si espone dopo la conferma del team principal e ammette che è già iniziato il lavoro sul prossimo anno. Da Singapore, intanto, rimbalza una pepata intervista di Frederic.

Una suggestione, nulla più. Più ancora della forza del comunicato con cui la Ferrari ha ribadito il sostegno a Frederic Vasseur, a dispetto delle voci che volevano Chris Horner sul punto di prendere la strada di Maranello, sono le parole di Lewis Hamilton dal Texas a ribadire che il futuro delle Rosse sarà ancora col team principal francese. Nonostante le delusioni, i flop, gli imbarazzi di una stagione che di soddisfazioni ne ha riservate col contagocce. Una stagione che in Ferrari vorrebbero accantonare al più presto: non a caso, è lo stesso Hamilton a sottolineare che si pensa già al futuro, più che al prossimo GP degli Stati Uniti sul Circuito delle Americhe.

Horner in Ferrari? Hamilton schietto in sala stampa

È un Hamilton rabbuiato quello che taglia corto sulle voci di mercato. Voci fastidiose, come ci tiene a sottolineare subito: “Sì, queste voci ci distraggono un po’ come squadra. La squadra ha chiarito la propria posizione riguardo alla conferma di Fred. Fred, io e tutta la squadra stiamo lavorando duramente per il futuro e, naturalmente, queste cose non sono d’aiuto. So che tutti in fabbrica lavorano duramente, concentrati, e questo tipo di voci a volte può distrarre”. Il riferimento, manco a dirlo, è al tira e molla su Horner, che per qualche ora ha tenuto banco anche nel paddock. Evidentemente, non sortendo troppe reazioni positive.

La promessa di Lewis: “Lavoriamo sodo per il futuro”

“Per me si tratta davvero di cercare di mantenere la concentrazione sull’obiettivo che abbiamo davanti e di costruire la macchina per il prossimo anno“, la presa di posizione di Hamilton. “Dobbiamo continuare a costruire una base per quest’anno in modo che l’anno prossimo possiamo avere una migliore esecuzione, migliori prestazioni complessive e, come ho detto a Spa, fare molti incontri, cercando di assicurarci di procedere nella giusta direzione“. Insomma, basta chiacchiere e basta voci: è tempo di rispondere coi fatti alle critiche e ai veleni. Anche se Vasseur, a dire il vero, potrebbe averlo fatto anche con la bocca.

Vasseur: “Sapevo mi sarebbe piovuta addosso della m…”

Da Singapore, infatti, è rimbalzata una pepata intervista al manager francese. Che non ha utilizzato troppi giri di parole. “Sono in questo sport ormai da 30 anni e sapevo perfettamente che sarei stato esposto alle critiche, che mi sarebbe piovuta addosso della m... Sapevo che avrei dovuto convivere con la pressione, perché fa parte del DNA della Formula 1, ma penso che ci sia già abbastanza pressione in pista per non doverne subire anche quando siamo a casa. Sappiamo già molto bene che c’è la necessità di portare a casa dei risultati“. E ancora: “Non leggo i giornali, non guardo neppure la tv, so soltanto quello che mi viene riferito dall’ufficio stampa. E mi va bene così. Comunque questo è il passato e siamo concentrati sul futuro“.