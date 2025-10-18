Flop Ferrari: sfogo social di Hamilton, Leclerc team radio inconsolabile. Siparietto Hadjar: "Bottas non c'è"

Ennesima grande delusione per la Ferrari dopo le qualifiche Sprint ad Austin, Leclerc sconsolato nel team radio con Bozzi, Hamilton richiama tutti dai social. Da registrare il siparietto tra Hadjar e il suo ingegnere di pista

Di male in peggio. Nemmeno l’aria oltreoceano sta guarendo i mille mali della Ferrari. Le qualifiche Sprint della rossa ad Austin sono state davvero deludenti: 8° posto per Hamilton, 10° per Leclerc con entrambi i piloti che hanno superato quasi sempre a fatica SQ3 e SQ2. Un calvario specie per Charles, dopo i problemi al cambio che lo hanno fermato nelle libere. Monegasco sconsolato nel team radio, Lewis che decide ancora una volta di intervenire sui social per dare una sferzata all’ambiente davvero in down. Degno di nota, tra le varie cose, il siparietto radio che ha visto protagonista il muretto Racing Bulls e Isak Hadjar ma anche Valtteri Bottas.

Leclerc è inconsolabile, il team radio con Bozzi

Fare doppietta ad Austin era solo una battuta provocatoria nel giorno del suo compleanno. Di certo dalla pista americana e dalla sua Ferrari non è arrivato nessun regalo. Leclerc ha vissuto un venerdì da incubo al COTA. Fermato subito nelle libere da un problema al cambio ha arrancato per tutte le qualifiche trascinandosi nell’SQ3 sempre per il rotto della cuffia e strappando un 10° mesto posto in griglia per la Sprint.

Al di là delle parole nelle interviste dopo le qualifiche, Leclerc aveva già detto tutto nel team radio appena tagliato il traguardo dell’SQ3, ultimo della top ten anche dietro, così come l’altra rossa di Hamilton, alle due Williams e alla Sauber di Hulkenberg.

Bryan Bozzi : “P10”

: “P10” Leclerc: “Considerando tutto, purtroppo sono contento del giro. Questa è la nostra posizione”.

Hamilton si fa sentire sui social

Non è andato molto meglio Lewis Hamilton che ha chiuso 8° anche lui in affanno nonostante una buona prima parte di libere e un SQ1 chiuso al 4° posto, risultati che avevano un po’ illuso. Nel cuore della notte, almeno in Italia, nella serata texana, il 7 volte campione del mondo ha richiamato ancora una volta il mondo Ferrari come già aveva fatto dopo Singapore, e lo ha fatto con tanto di emoticon a forma di cuore:

“Mi sono sentito benissimo in macchina fino alle qualifiche. Sono comunque ottimista, possiamo ancora divertirci ragazzi. Il supporto finora in questo fine settimana è immenso, grazie a tutti per essere qui e per il vostro affetto”

Video: Hadjar sbotta su Bottas che non c’è

Nel pazzo venerdì di Austin è successo anche un simpatico siparietto via radio in casa Racing Bulls. Durante la sessione di prove libere, l’ingegnere di pista di Hadjar nel comunicare le posizioni alle spalle del suo pilota ha cominciato a pronunciare il nome di Valtteri Bottas come se fosse in pista alle spalle del pilota algerino naturalizzato francese.

Ad un certo punto via radio, Hadjar si è fatto sentire correggendolo. Il tutto, come documentato dalle immagini in tv con grande sorpresa del pilota finlandese, terzo pilota Mercedes ma dal prossimo anno atteso al rientro in griglia con Cadillac. Di seguito lo scambio tra Hadjar e il suo ingegnere di pista: