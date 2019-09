GP Singapore pagelle: bentornato Vettel, Leclerc 2° mastica amaro

Sebastian Vettel vince il Gran Premio di Singapore di Formula 1. Alle sue spalle Charles Leclerc per una grande doppietta della Ferrari (che mancava da Ungheria 2017), terza vittoria consecutiva di Maranello. A podio la Red Bull di Verstappen. Fuori dal podio le due Mercedes: Hamilton solo quarto davanti a Bottas. A punti anche Albon, Norris, Gasly, Hulkenberg e Giovinazzi che si prende un punto dopo essere stato in testa

GRAN PREMIO DI SINGAPORE ordine d’arrivo: 1. Vettel; 2. Leclerc; 3. Verstappen; 4. Hamilton; 5. Bottas; 6. Albon; 7. Norris; 8. Gasly; 9. Hulkenber; 10. Giovinazzi

GP Singapore: le pagelle Non si vincono 4 Mondiali di Formula 1 per caso. Sebastian torna a recitare da grande pilota e con una furbata si prende la vittoria anticipando tutti, compagno compre: 10 a Vettel non glielo toglie nessuno anche per bilanciare i tanti 5 di questa stagione. Leclerc voto 9 prende e porta a casa vedendo sfumare quel tris di vittorie che pure avrebbe meritato. Il ragazzo c’è, questa delusione gli farà comunque bene, è un fenomeno e lui lo sa. Ma signori la Ferrari merita voto 10 e lode perchè vincere a Monza e Spa di motore ci sta, vincere su un circuito dove tutti pronosticavano l’ennesima paga stagionale è un bel segnale. Verstappen voto 8 si fa una gara di rincorsa, senza strafare come già fatto quest’anno tante volte dimostrando la sua maturità che gli regala il podio davanti alle Mercedes voto 5 per una volta. Frecce d’argento spuntate con Hamilton voto 6 e Bottas voto 5 costretti a fare i semplici vagoni di un trenino lontano dalla locomotiva. Un 7 di stima a Giovinazzi che ha preso un punto ma si è fatto un viaggio di qualche giro in testa. Voto 0 alla Safety Car che ha anestetizzato la corsa per tre volte nel finale.

ARRIVO IN PARATA PER LE DUE FERRARI – Sebastian Vettel vince il Gran Premio di Singapore di Formula 1. Alle sue spalle Charles Leclerc per una grande doppietta della Ferrari, terza vittoria consecutiva di Maranello. A podio la Red Bull di Verstappen. Fuori dal podio le due Mercedes: Hamilton solo quarto davanti a Bottas. A punti anche Albon, Norris, Gasly, Hulkenberg e Giovinazzi che si prende un punto dopo essere stato in testa

1 VETTEL 0 2 LECLERC +2.641 3 VERSTAPPEN +3.178 4 HAMILTON +4.424 5 BOTTAS +5.569 6 ALBON +8.887 7 NORRIS +10.936 8 GASLY +11.797 9 HULKENBERG +12.362 10 GIOVINAZZI +13.651

ULTIMO GIRO per le due Ferrari in testa!

PENULTIMO GIRO per Vettel davanti a Leclerc

giro 59: Hamilton minaccioso finalmente dietro Verstappen. Magnussen si prende il giro veloce ma non il punto

3 GIRI ALLA FINE: Vettel sta andando via. BOTTAS GIRO VELOCE

giro 58: VETTEL GIRO VELOCE!! Glielo toglie Kvyat che però non è in top ten quindi non prende punti

5 GIRI ALLA FINE: Vettel continua a volare, Leclerc è quasi a 2 secondi

giro 56: VETTEL GIRO VELOCE!!! Si prende anche il punto addizionale. Leclerc a un secondo e mezzo

giro 55: girano in fotocopia Vettel e Leclerc. Hamilton minaccioso dietro Verstappen

giro 54: anche se Leclerc proverà a vincere fino alla fine, c’è all’orizzonte una doppietta Ferrari

giro 53: Leclerc è sempre ad un secondo da Vettel, incollati i due

giro 52: Giovinazzi passa Magnussen ed è 10° in zona punti

10 GIRI ALLA FINE: riparte la gara

Mancano 20 minuti e 10 giri, siamo là con la fine della gara

INCREDIBILE SAFETY CAR!!! La terza in una decina di giri

Contatto Kvyat e Raikkonen, Iceman ha la peggio RITIRO

giro 50: Gasly e Hulkenberg superano Magnussen.

giro 49: Le due Ferrari sembrano andar forte, Verstappen non tiene il passo delle rosse

giro 48: rientra la SC, gara aperta.

giro 47: Divertente Team radio Leclerc: “Voglio tutto dalla macchina in questo finale di gara”. Il box Ferrari: “Abbiamo bisogno di portare le due macchine al traguardo”. Charles: “Non farò nulla di stupido”.

giro 46: mancano 32 minuti allo scadere delle due ore

giro 45: Giovinazzi al momento è 13°

Sicuramente una buona notizia per Vettel che con gomme usurate farà altri giri senza forzare

giro 44: SAFETY CAR DI NUOVO IN PISTA

giro 43: si ritira Perez che era a punti

giro 42: Leclerc è attaccato a Vettel, un po’ più staccati Verstappen ed Hamilton che è quello con le gomme più giovani, solo una quindicina di giri di vita

giro 41: Gasly supera Stroll ed è 11°. Giovinazzi supera Stroll ma c’è contatto, la Racing Point ai box

giro 40: RIENTRA LA SAFETY CAR. Comincia una gara sprint di 20 giri con le Ferrari davanti

Mancano 21 giri ma soprattutto poco più di 40 minuti allo scadere delle due ore di durata di una gara per regolamento

giro 39: data a Sainz la possibilità di sdoppiarsi ma lo spagnolo è ultimo

Ancora LECLERC team radio: “Posso attaccare Seb?”. Risposta del box: “Sì ma in sicurezza!”. La Ferrari non vuole perdere la vittoria e soprattutto la doppietta

LECLERC POLEMICA COL TEAM: “Perchè avete fatto fermare prima Vettel?!!?”. Il monegasco si trova dietro al tedesco e protesta per la scelta del box di aver fermato prima Vettel creando l’undercut

giro 38: si è rifermato anche Giovinazzi, peccato per il nostro pilota che ha atteso una Safety Car che è arrivata il giro dopo la sua sosta

giro 37: si fermano Hulkenber, Sainz e Kvyat, nessuno tra i big

SAFETY CAR

giro 36: contatto Grosjean e Russell che finisce a muro ma non c’è Safety Car per ora in pista

dopo aver avverato il sogno di stare in testa Giovinazzi si ferma ai box, la sua gara però rovinata dalla scelta del suo box, rientra 15°

giro 35: Vettel ha 5″ di vantaggio su Leclerc

giro 34: i primi sono tornati…ai primi posti

giro 33: le due Ferrari davanti, stanno arrivando anche Verstappen e Hamilton

giro 32: Leclerc e Verstappen superano Gasly

giro 31: Vettel supera anche Giovinazzi ed è in testa per la prima volta in questo GP

giro 30: Vettel supera in staccata Gasly ma si prende un rischio incredibile

giro 29: Vettel ha superato anche Ricciardo ed è 3°

giro 29: Leclerc finalmente passa Stroll

giro 28: Stroll chiude la porta a Leclerc che è insidiato da Leclerc

giro 28: Vettel ha superato Stroll

Giro 27: c’è GIOVINAZZI IN TESTA!!!

HAMILTON AI BOX!

giro 26: Vettel ha preso Stroll

giro 25: Hamilton resta in pista

giro 24: GIOVINAZZI è 2° ma si deve fermare

BOTTAS AI BOX

giro 23: tra un po’ Vettel riprenderà Stroll e Ricciardo da superare e non sono doppiati

giro 22: Lewis Hamilton resta in pista per provare l’overcut

giro 21: LECLERC RIENTRA DIETRO VETTEL

LECLERC AI BOX!

giro 20: Vettel è rientrato 10°, Verstappen 12°

VETTEL E VERSTAPPEN AI BOX

giro 19: RISCHIA GROSSO LECLERC che tocca il muretto in uscita, tutto ok però per la Ferrari

giro 18: Vettel ha perso un po’ di contatto con i primi due

giro 17: per la prima volta Leclerc scende sotto l’1:48

giro 16: Lelcerc alza un po’ il ritmo, Hamilton team radio: “le gomme cominciano a faticare”

giro 15: si ferma Raikkonen ai box, giro veloce Perez

giro 14: Kvyat giro più veloce ed è 18° per farvi capire come sta andando la gara e come Leclerc sta anestetizzando la corsa in attesa del primo pit stop

giro 13: in fondo alla classifica qualcuno comincia a fare i primi pit stop, Perez e Kvyat

giro 12: per il momento è un trenino che va a velocità di crociera davanti

giro 11: l’unico a dare spettacolo è Ricciardo che ha appena passato in incrocio e staccata Kvyat. L’australiano è 12°

giro 10: Hamilton team radio: “Non posso andare più lento di così” messaggio indiretto a Leclerc che sta andando troppo piano

giro 9: Leclerc non forza il ritmo, il suo obiettivo è allungare la vita delle gomme e ritardare il primo pit stop. Da vedere se e come la Mercedes cercherà di giocare con le strategie, magari giocando la carta Bottas

giro 8: Verstappen è il più vicino a Vettel ma i primi 6 sono in 6 secondi. Intanto Ricciardo supera Stroll, è 13°

giro 7: Ricciardo che era partito ultimo in griglia è risalito in 14° posizione

giro 6: in questo momento stanno andando tutti senza forzare i primi 6 ed infatti Hulkenberg è il più veloce in pista in fondo dopo aver fatto il pit stop con gomma dura nuova

giro 5: tutti staccati di un secondo i primi 6 mentre è ottimo l’ottavo posto di Giovinazzi

giro 4: sgranati ma i primi 6 sono molti vicini, bene anche Albon alle spalle di Bottas

giro 3: dopo aver resistito a Vettel, Hamilton è tornato vicino a Leclerc

giro 2: Hiulkenberg toccato finisce ai box per sostituire il musetto, ha forato Sainz nello stesso contatto

giro 1: Leclerc è primo davanti a Hamilton e Vettel. Verstappen

PARTITI! Leclerc tiene la pole e resta davanti a Hamilton che resiste agli attacchi di Vettel

Tutto pronto per il giro di formazione

Leclerc mira il tris dopo Monza e Spa, Hamilton vuole tornare a ruggire da leader del Mondiale e Vettel che cerca riscatto ma occhio a Verstappen

Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di Singapore

PRIMA FILA

Charles Leclerc – Ferrari in 1:36.217

Lewis Hamilton – Mercedes 1:36:408

SECONDA FILA

Sebastian Vettel – Ferrari 1:36.437

Max Verstappen – Red Bull 1:36.813

TERZA FILA

Valtteri Bottas – Mercedes 1:37.146

Alexander Albon – Red Bull 1:37.411

QUARTA FILA

Carlos Sainz – McLaren 1:37.818

Nico Hulkenberg – Renault 1:38.264

QUINTA FILA

Lando Norris – McLaren 1:38.329

Antonio Giovinazzi – Alfa Romeo Racing 1:38.697

SESTA FILA

Pierre Gasly – Toro Rosso

Kimi Raikkonen – Alfa Romeo Racing

SETTIMA FILA

Kevin Magnussen – Haas

Daniil Kvyat – Toro Rosso

OTTAVA FILA

Sergio Perez – Racing Point

Lance Stroll – Racing Point

NONA FILA

Romain Grosjean – Haas

George Russell – Williams

DECIMA FILA

Robert Kubica – Williams

Daniel Ricciardo – Renault

Manca meno di un’ora alla partenza del Gran Premio di Singapore, le monoposto stanno per prendere la loro posizione in griglia. Ricordiamo che Ricciardo che era finito in top ten partirà dietro in griglia per irregolarità nella sua power unit Renault

Amici di Virgilio Sport buona domenica e benvenuti alla diretta live del Gran Premio di Singapore di F1. Non c’è due senza tre è il mantra in casa Ferrari che parte di nuovo davanti a tutti con il sempre più strepitoso Charles Leclerc autore di un’altra pole position capolavoro. Dopo le due vittorie in Belgio e a Monza il pilota monegasco vuole ripetersi non solo in qualifica, dove ha stracciato ancora una volta la Mercedes del leader del Mondiale, Lewis Hamilton che gli partirà al fianco in prima fila. Segnali di risveglio, anche se è stato ancora battuto dal compagno, per Sebastian Vettel terzo in griglia. Con il tedesco in secondo fila ci sarà la Red Bull di Max Verstappen, solo quinto Bottas con l’altra Mercedes davanti alla RB di Albon. Buona decima piazza per il nostro Giovinazzi su Alfa Romeo.

F1, la situazione in classifica piloti e costruttori

La classifica piloti della F1 2019 dice che Lewis Hamilton resta nettamente al primo posto nonostante la mancata vittoria di Monza. L’anglo-caraibico ha totalizzato fin qui 284 punti frutto soprattutto di 12 podi su 14 gran premi disputati finora, con 8 vittorie. Non vince dal gp d’Ungheria e sembra essersi messo in una posizione attendista: cerca di amministrare l’enorme vantaggio per arrivare comodamente al suo sesto titolo mondiale. Al secondo posto della classifica c’è il suo compagno di scuderia alla Mercedes, il finlandese Valtteri Bottas con 221 punti e ancora segnato dal finale amaro a Monza. Terzo Max Verstappen su Red Bull che di punti ne ha messi insieme 185, ma alle sue spalle è tornato prepotentemente sotto il baby fenomeno di casa Ferrari Charles Leclerc che, dopo le ultime 2 vittorie negli ultimi 2 gp è risalito al quarto posto con 182 punti. Quinto in classifica e sempre più ai margini del progetto futuro del Cavallino Seb Vettel con 169 punti.

Nella classifica costruttori ovviamente domina la Mercedes con 505 punti, seguita dalla Ferrari con 351 punti e dalla Red Bull con 266.

Caratteristiche del gp di Singapore

Il gran premio di Singapore si disputa sul circuito di Marina Bay. E’ un tracciato cittadino nelle strade più importanti di Singapore e ha una lunghezza di 5.065 m: i piloti devono percorrere 61 giri per un totale di 309 km, uno dei gp più lunghi della stagione. Il circuito ha alcune particolarità molto rilevanti, oltre appunto a essere inserito in un contesto urbano: il gp si disputa in notturna, grazie a un grandioso impianto di illuminazione artificiale e i piloti girano in senso antiorario (uno dei rari casi nella F1 attuale). La pista è molto tortuosa con 23 curve e i sorpassi sono quasi impossibili: anzi per favorire lo spettacolo e le operazioni di sorpasso nel corso degli anni sono state apportate modifiche. In questa gare sono molto sollecitati i freni a causa dell’andamento sinuoso del percorso e delle condizioni meteo condizionate dall’umidità e dal caldo. Il gp così lungo ha sempre ripercussioni pesanti sui consumi. Le gomme invece non dovrebbero essere particolarmente sollecitate, per questo Pirelli ha portato a Singapore la gamma più morbida.

