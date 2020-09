F1, Ferrari: grandi notizie per Mick Schumacher al Gp del Mugello

Reduce da un memorabile weekend a Monza, Mick Schumacher sta per vivere un altro indimenticabile fine settimana sempre in Italia, al Mugello. Secondo le indiscrezioni in arrivo dalla Germania, il figlio del sette volte campione del mondo Michael potrebbe debuttare in Formula 1 proprio tra pochi giorni, in occasione del Gran Premio di Toscana.

Schumi Jr, pilota della Ferrari Driver Academy, potrebbe mettersi al volante di una monoposto in occasione della prima sessione di prove libere al Mugello, in programma alle 11 di venerdì 11 settembre: le scuderie interessate sono Alfa Romeo e Haas.

Il pilota del team Prema è in piena lotta per la vittoria nel Mondiale di Formula 2 dopo il successo in gara 1 del Gran Premio di Monza, e il terzo posto in gara 2: il driver 21enne ha dato prova di essere maturato negli ultimi mesi, e potrebbe anticipare i tempi, visto che l’Alfa Romeo ha già ufficializzato che sosterrà alcune sessioni di prove libere a fine campionato. Lo riporta RTL.

La Haas potrebbe essere la scuderia del figlio d’arte nel 2021, soprattutto se vincerà il Mondiale della seconda categoria: “Se Schumacher vincerà, sarà certamente in Formula 1 nel 2021. Anche Ilott e Shwartzman sono molto forti, ma il nome di Mick è sulla bocca di tutti“, sono le parole dell’ex Renault Vitaly Petrov all’agenzia di stampa Tass. “Credo, infatti, che se Robert vincesse con Mick secondo, questo non garantirebbe al russo il salto in Formula 1 nonostante sia una delle promesse più solide”.

Ma non è escluso neanche un posto in Alfa Romeo, con Giovinazzi spostato alla Haas o in vista di un possibile ritiro di Kimi Raikkonen.

Schumacher ha vinto a Monza 14 anni dopo il padre Michael, e ha in parte consolato i tifosi della Rossa dopo il pessimo weekend del Cavallino all’Autodromo. Mick è a sole nove lunghezze dall’inglese Callum Ilott, leader del campionato, nella classifica generale di Formula 2.

OMNISPORT | 09-09-2020 15:17