Mercato F1, griglia 2026: Hadjar con Verstappen in Red Bull, Lindblad con Lawson in Racing Bulls. Tagliato Tsunoda

Definita la griglia di partenza del Mondiale di F1 2026: Red Bull promuove Isack Hadjar al fianco di Max Verstappen, mentre nella scuderia satellite Racing Bulls accanto a Liam Lawson ci sarà l'esordio assoluto di Arvid Lindblad

Manca ancora una gara alla fine del Mondiale ma per la F1 è già 2026. Le ultime mosse della Red Bull sono state ufficializzate rendendo così tale anche la griglia di partenza del Mondiale del prossimo anno. La scuderia di Milton Keys ha deciso di promuovere Isack Hadjar al fianco di Max Verstappen, mentre nella scuderia satellite Racing Bulls accanto a Liam Lawson ci sarà l’esordio assoluto di Arvid Lindblad. Tagliato, o meglio confinato al ruolo di tester e di pilota di riserva, Yuki Tsunoda che dopo la promozione di inizio stagione proprio dalla RB alla Red Bull ha perso punti e prestazioni.

Red Bull, altro giro di piloti: Hadjar con Max

Era nell’aria, ora è ufficiale. La Red Bull ha deciso di cambiare ancora la spalla di Max Verstappen. Il prossimo anno ci sarà Isack Hadjar al fianco dell’olandese 4 volte campione del mondo che domenica ad Abu Dhabi si giocherà il pokerissimo contro Lando Norris e la McLaren.

“Insieme al quattro volte campione del mondo Max, Isack formerà il duo della nuova era della Formula 1. Nel 2026, con il debutto in pista dei motori Red Bull Ford, questo sport subirà la più grande trasformazione dei regolamenti tecnici degli ultimi decenni e la Red Bull si presenterà con un mix di gioventù ed esperienza al volante della RB22”, si legge nella nota.

Il pilota francese di origine algerine era all’esordio in F1 quest’anno con la Racing Bulls e dopo un inizio traumatico, finendo a muro nel giro di formazione in Australia con tanto di lacrime, ha rimesso insieme i cocci ed è cresciuto in maniera esponenziale fino al podio conquistato al gp di Olanda.

Racing Bulls, novità Lindblad con LAwson

Il passaggio di Hadjar in Red Bull ha di conseguenza liberato un posto in Racing Bulls. Ormai da tempo Red Bull ha preparato questo momento, perché nel corso del 2025 ha sfruttato diverse occasioni per consentire ad Arvid Lindblad di prendere confidenza con le monoposto di Formula 1. Sarà lui a correre al fianco di Liam Lawson, retrocesso dopo sole due gare dalla Red Bull ma capace di ritrovarsi nel team satellite tanto da meritare la riconferma.

Tsunoda dalle stelle alle stalle

In tutto questo a rimanere col cerino in mano è Yuki Tsunoda. Il giapponese che si era ben distinto in Racing Bulls, era stato promosso in Red Bull dopo appena due gare e i risultati deludenti di Liam Lawson. Ma di fatto ne ha preso il posto in tutti i sensi, anche nelle difficoltà. Risultato: pochi punti alla causa Red Bull e sempre distacchi ancestrali da Verstappen.

Tsunoda disputerà la sua ultima gara di F1 domenica ad Abu Dhabi. Il pilota giapponese della Honda ha perso la sponsorizzazione quando la casa giapponese è diventata fornitore di Aston Martin, quindi il suo futuro con il team sembrava incerto da mesi. Alla fine della fiera Yuki è fuori dalla griglia anche se resterà in RB come tester e pilota di riserva.

