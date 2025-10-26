F1, Gp Messico griglia di partenza: Leclerc in prima fila con Norris, Hamilton terzo

La griglia di partenza del Gran Premio del Messico con la pole di Norris davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton, Russell e Verstappen, Antonelli e Piastri

C’è la McLaren di Lando Norris in pole position nel Gran Premio del Messico. Ma c’è anche una Ferrari in prima fila, quella di Charles Leclerc che partirà secondo. E anche l’altra rossa è ben messa, Lewis Hamilton l’ha messa in seconda fila, terza casella in coabitazione con la Mercedes di George Russell. A sorpresa Max Verstappen è solo quinto appena davanti a Antonelli. Peggio partirà il leader del Mondiale Oscar Piastri, settimo con una casella guadagnata per la penalità di 5 posizioni che sconterà Sainz dopo l’incidente con Kimi ad Austin.

La griglia di partenza del Gp del Messico

1ª fila 1. Lando Norris 1:15.586

McLaren 2. Charles Leclerc 1:15.848

Ferrari 2ª fila 3. Lewis Hamilton 1:15.938

Ferrari 4. George Russell 1:16.034

Mercedes 3ª fila 5. Max Verstappen 1:16.070

Red Bull 6. Kimi Antonelli 1:16.118

Mercedes 4ª fila 7. Oscar Piastri 1:16.174

McLaren 8. Isack Hadjar 1:16.252

Racing Bulls 5ª fila 9. Oliver Bearman 1:16.460

Haas 10. Yuki Tsunoda 1:16.816

Red Bull 6ª fila 11. Esteban Ocon 1:16.837

Haas 12. Carlos Sainz* 1:16.172

Williams 7ª fila 13. Nico Hülkenberg 1:17.016

Kick Sauber 14. Fernando Alonso 1:17.103

Aston Martin 8ª fila 15. Liam Lawson 1:18.072

Racing Bulls 16. Gabriel Bortoleto 1:17.412

Kick Sauber 9ª fila 17. Alexander Albon 1:17.490

Williams 18. Pierre Gasly 1:17.546

Alpine 10ª fila 19. Lance Stroll 1:17.606

Aston Martin 20. Franco Colapinto 1:17.670

Alpine

*Sainz sconta cinque posizioni di penalizzazione dopo l’incidente di Austin con Kimi Antonelli.