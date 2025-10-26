Virgilio Sport
F1, Gp Messico griglia di partenza: Leclerc in prima fila con Norris, Hamilton terzo

La griglia di partenza del Gran Premio del Messico con la pole di Norris davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton, Russell e Verstappen, Antonelli e Piastri

Pubblicato:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

C’è la McLaren di Lando Norris in pole position nel Gran Premio del Messico. Ma c’è anche una Ferrari in prima fila, quella di Charles Leclerc che partirà secondo. E anche l’altra rossa è ben messa, Lewis Hamilton l’ha messa in seconda fila, terza casella in coabitazione con la Mercedes di George Russell. A sorpresa Max Verstappen è solo quinto appena davanti a Antonelli. Peggio partirà il leader del Mondiale Oscar Piastri, settimo con una casella guadagnata per la penalità di 5 posizioni che sconterà Sainz dopo l’incidente con Kimi ad Austin.

La griglia di partenza del Gp del Messico

1ª fila 1. Lando Norris 1:15.586
McLaren
2. Charles Leclerc 1:15.848
Ferrari
2ª fila 3. Lewis Hamilton 1:15.938
Ferrari
4. George Russell 1:16.034
Mercedes
3ª fila 5. Max Verstappen 1:16.070
Red Bull
6. Kimi Antonelli 1:16.118
Mercedes
4ª fila 7. Oscar Piastri 1:16.174
McLaren
8. Isack Hadjar 1:16.252
Racing Bulls
5ª fila 9. Oliver Bearman 1:16.460
Haas
10. Yuki Tsunoda 1:16.816
Red Bull
6ª fila 11. Esteban Ocon 1:16.837
Haas
12. Carlos Sainz* 1:16.172
Williams
7ª fila 13. Nico Hülkenberg 1:17.016
Kick Sauber
14. Fernando Alonso 1:17.103
Aston Martin
8ª fila 15. Liam Lawson 1:18.072
Racing Bulls
16. Gabriel Bortoleto 1:17.412
Kick Sauber
9ª fila 17. Alexander Albon 1:17.490
Williams
18. Pierre Gasly 1:17.546
Alpine
10ª fila 19. Lance Stroll 1:17.606
Aston Martin
20. Franco Colapinto 1:17.670
Alpine

*Sainz sconta cinque posizioni di penalizzazione dopo l’incidente di Austin con Kimi Antonelli.

