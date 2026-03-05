F1, guida al Mondiale 2026: le novità del regolamento e il nuovo vocabolario dal boost all'override

Ci siamo, attesa finita. La Formula 1 riparte per una nuova entusiasmante stagione dopo aver compiuto 75 anni lo scorso anno. E per l’occasione si è rifatta il trucco in tutto e per tutto. Nuove macchine, nuovi regolamenti, tante innovazioni, nei modi e nei termini con cui dobbiamo imparare a familiarizzare. E allora diamo un’occhiata a questa utile guida per capire meglio come muoversi nei meandri del rinnovato lessico.
Mondiale 2026, come cambia la Formula 1
Le monoposto sono più piccole e leggere, con un carico aerodinamico inferiore fino al 30% grazie all’eliminazione dell’effetto suolo. Anche la resistenza all’aria è ridotta (del 40%) e i sistemi DRS saranno utilizzati sia sull’ala anteriore che su quella posteriore per aumentare la velocità massima sui rettilinei senza compromettere le prestazioni in curva.
Gli pneumatici sono più stretti e la principale innovazione tecnica risiede nelle power unit: il loro funzionamento è semplificato eliminando la complessa MGU-H (che generava energia attraverso il recupero del calore dallo scarico) e raggiungendo il 50% di potenza elettrica attraverso la MGU-K (un motore elettrico che si ricarica in frenata), con l’aggiunta di carburante sostenibile per i motori a combustione.
Per molti piloti, significa adattarsi a un nuovo modo di correre, recuperando e gestendo costantemente le energie. Dall’esterno, ci saranno poche differenze, forse più sorpassi e qualche movimento insolito in pista, ma non sarà il caos che molti prevedono, né una nuova categoria.
Le principali novità tecniche
- Motori ibridi 50/50, con 480 CV dalle batterie.
- Auto più piccole e leggere (da 798 a 768 kg) .
- Aerodinamica attiva (anteriore e posteriore) utilizzabile su tutti i rettilinei senza restrizioni.
- Pulsante ‘Boost’ (potenza extra) che fornisce potenza extra per sorpassare o difendersi.
Che dimensioni hanno le monoposto di F1
Senza drs come si farà il sorpasso in F1: il boost
l DRS è stato ribattezzato aerodinamica attiva o “modalità rettilinea”, che può essere utilizzata a piacimento in qualsiasi zona del circuito (senza limiti) per ridurre la resistenza. È uno degli elementi chiave nel design delle prossime auto. Gli alettoni anteriori e posteriori avranno componenti mobili. C’è una differenza tra la modalità rettilineo (entrambi i DRS sono attivi nelle zone designate dalla FIA per ridurre la resistenza aerodinamica e aumentare la velocità massima, e sono disponibili a tutti i piloti a ogni giro) e la modalità curva (gli alettoni rimangono nella loro posizione originale per massimizzare le prestazioni in curva). Questa è strutturata in due modalità di guida:
Modalità di sorpasso
In inglese, si chiama “overtake mode” o “Manual Override Mode”. Quando un pilota perde un secondo di ritardo rispetto a un altro, può utilizzare una potenza elettrica aggiuntiva per compensare la perdita di deportanza. Sostituisce l’attuale DRS. Il livello di energia utilizzato deve ancora essere determinato e varierà da circuito a circuito, proprio come variava la lunghezza delle zone DRS.
Modalità Boost
Il pilota può utilizzare energia extra tramite l’ERS sia per la difesa che per l’attacco. Un pulsante sul volante attiverà la massima potenza sia dai motori che dalla batteria in qualsiasi area del circuito per un periodo di tempo limitato.