Colpo di mercato piloti della Haas che ha deciso di mettere sotto contratto per il 2027 Rafael Camara gran prospetto Ferrari. A farne le spese il "nostro" Leonardo Fornaroli

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Mentre tutto il circus si prepara a questo Gran Premio di Azerbaijan del tutto particolare se non altro per il week end anticipato di un giorno con la gara che si correrà al sabato a Baku arriva il colpo di mercato piloti che mette fine alle speranze di vedere un altro italiano in F1 dopo Kimi Antonelli. La Haas ha deciso di affidare una delle sue monoposto a Rafael Camara, prodotto della Ferrari Driver Academy che farà coppia con Oliver Bearman per una line up tutta rossa e con buona pace di Leonardo Fornaroli.

Mercato piloti: Camara in Haas featuring Ferrari, è fatta!

Altro che Racing Bulls team satellite della Red Bull. Il prossimo anno la Haas tornerà a essere una “Ferrarina” come agli albori della sua esperienza in F1. E’ praticamente fatta per il passaggio di Rafa Camara nel team americano per il 2027.

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Secondo quanto rilanciato da AutoRacer, Camara guderà una Haas nel 2027. La decisione dopo una forte pressione da parte del suo proprietario, Gene Haas. I risultati del pilota brasiliano nei test sono stati molto positivi e hanno convinto il team ad affidargli il sedile di Esteban Ocon.

Miglior prospetto della Ferrari Driver Academy, al momento in lotta per il titolo in F2 (2° a 7 punti da Toslov), Rafa rappresenta un investimento significativo da parte del Cavallino Rampante, che ricordiamo fornisce la power unit alla Haas che il prossimo anno avrà una line up tutta made in Maranello: infatti con Camara ci sarà, confermato, Oliver Bearman, altro pilota in orbita Ferrari

Niente Haas, niente Antonelli-bis: che fine farà Fornaroli

Due piloti italiani in F1 dal 2027. Un sogno che forse è destinato a restare tale. Se Kimi Antonelli si accinge a vincere il suo primo mondiale riportando l’Italia ai vertici della Formula 1 come non succedeva da tempi immemori, le speranze di vedere Leonardo Fornaroli nella griglia di partenza del campionato 2027 sono ridotte al lumicino.

Vincere Formula 3 e Formula 2 non è bastato a Leo che da terzo pilota McLaren ha effettuato le fp1 quest’anno al posto di Norris e Piastri, oltre a fare diversi test TPC (con macchine di due anni più vecchie) anche proprio con la Haas. A questo punto con i posti davvero contati e quasi tutti assegnati, a Fornaroli non resta che sperare in una chiamata da parte della derelitta Cadillac per ringiovanire la line up dei piloti prendendo il posto di Perez o Bottas. Meglio di niente…