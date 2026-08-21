Mistero sul ko di Hadjar che è in Olanda ma non corre: Lawson e Tsunoda preallertati fino a Madrid, intanto spunta una chiamata tra Isack e Marc Marquez

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Ha fatto capolino nei box di Zandvoort con un sorriso di circostanza e col braccio fasciato e coperto dalla manica lunga della giacca Red Bull. Sta diventando però un giallo il forfait di Isack Hadjar che non correrà il Gp di Olanda sostituito da Lawson con Tsunoda ripescato in Racing Bulls. Da qualche rumors pare che questo status squo potrebbe comprendere anche Monza e prolungarsi fino a Madrid. Voci, così come quella di una “consulenza” con Marc Marquez. Proviamo a capirci di più.

Hadjar a Zandvoort: spettatore non pagante

Non c’è in pista ma è presente ai box. Isack Hadhar non ha voluto lasciare solo il suo team e pur non potendo correre è arrivato nel paddock a Zandvoort. Sorriso di circostanza è giunto alla pista olandese in leggero ritardo dall’inizio delle prove libere ma con tanto di telefonino sintonizzato sulle fp che hanno visto svettare Antonelli.

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Le temperature basse hanno impedito di vedere il braccio infortunato del pilota francese coperto dalla manica lunga della giacca Red Bull. Hadjar si è infortunato al polso della mano sinistra durante la sosta estiva e non correrà il GP di Olanda: al suo posto “promosso” Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda (quest’anno pilota di riserva) ha fatto il suo ritorno in F1 al volante della Racing Bulls.

Mistero infortunio: Monza a rischio per Hadjar

Non si conoscono bene i dettagli dell’infortunio del pilota francese. E si sa quando c’è dell’incertezza le voci diventano incontrollabili. Isack potrebbe saltare anche Monza tra due settimane. E non solo. Ci sono punti interrogativi sul suo recupero: frattura di un osso al polso o anche costole interessante dopo un allenamento di boxe? è il rumors che circola nel paddock a Zandvoort tanto che Lawson e Tsunoda sarebbero stati preallertati fino a Madrid.

Hadjar ha chiesto consiglio a Marquez

Durante la diretta con Sky, l’inviata dai box, Mara Sangiorgio ha parlato anche di un retroscena che riguarda un campionissimo della MotoGP. Pare che Hadjar volesse correre a tutti i costi a Zandvoort dove lo scorso anno colse uno splendido 3° posto alle spalle di Piastri e Verstappen.

Il francese si sarebbe rivolto anche a Marc Marquez, un esperto del correre non in perfette condizioni fisiche come ammesso più volte dallo stesso spagnolo. Che però in questo caso, dice Sangiorgio, gli avrebbe suggerito di non forzare e prendersi una pausa. Che a questo punto non si sa quanto sarà lunga.