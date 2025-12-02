Hamilton: "Lascia la Ferrari e la F1", clamorosa rivelazione e Terruzzi attacca Vasseur: "Non siamo scemi"

Secondo i rumors riportati dal giornalista Giorgio Terruzzi nel suo podcast Hamilton sta riflettendo se dire addio alla Ferrari a fine stagione e ritirarsi. Poi lo sfogo su Vasseur: "Non siamo tutti scemi"

La peggiore stagione della sua pluridecorata carriera. Che potrebbe essere l’ultima. Hamilton forse ci sta pensando. A mollare tutti, la Ferrari e la F1. Nel cuore e nella mente di un campione ferito da una delusione dietro l’altra. A sganciare la bomba ci ha pensato Giorgio Terruzzi nel corso del suo podcast. Voci al momento secondo il giornalista. Ma che vanno prese in considerazione in uno scenario sicuramente avvilente per il 7 volte campione del mondo che si è ritrovato in mano una rossa mai competitiva ma che ha dimostrato di fare fatica anche solo a reggere il confronto con il compagno di squadra Leclerc con la stessa monoposto.

Hamilton in Ferrari, dal sogno all’incubo

L’annus horribilis della Ferrari sta per terminare. Mentre Norris, Verstappen e Piastri preparano la volata mondiale, ad Abu Dhabi il Cavallino rampante chiuderà una delle stagioni più disastrose della sua storia recente, sicuramente una delle peggiori del dopo Schumacher-Todt. Ma ancora peggio è stata l’annata di Hamilton.

Lewis continua a riscrivere record in negativo. Chi poteva mai immaginare che il matrimonio tra Hamilton e la Ferrari potesse regalare di queste cocenti delusioni. Non vittorie ma primati al ribasso. Sono oramai 23 le gare senza podio per l’inglese con la rossa, e saranno certamente 24 senza miracoli, a cui non crede più nessuno, ad Abu Dhabi. Male come nessuno mai. Surclassato da Leclerc e indirettamente anche da Sainz di cui ha preso il posto a Maranello

Terruzzi sgancia la bomba: “Hamilton pensa al ritiro”

Nel corso del suo podcast, “Terruzzi Racconta”, il giornalista e scrittore parlando in coda all’analisi del Gp del Qatar ha rivelato: “Mi arrivano voci con una certa insistenza di una clamorosa decisione di Hamilton di fermarsi a fine anno, non ci credo nemmeno io ma le voci ci sono”. “Se lascia la Ferrari vuol dire che smette perchè non lo prende nessuno in questo momento” aggiunge l’altro decano del giornalismo di F1, Pino Allievi durante la conversazione. Anche se la sensazione, ribadiscono entrambi con l’altro opinionista Stefano Nicoli: “Vorrà sicuramente fare un anno con la nuova generazione di monoposto”.

Lewis irriconoscibile

Las Vegas e Qatar, un calvario per Hamilton. E dire che Austin e Messico erano state due delle migliori prestazioni di Lewis in stagione. Poi l’inglese è ripiombato nell’anonimato delle retrovie. In Brasile e ancor più nelle ultime due gare. Mai in palla, mai in ritmo, mai in finestra per usare un termine ricorrente per la Ferrari. Hamilton è stato eliminato in Q1 in tre qualifiche di fila, Las Vegas e le due a Lusail. E le sue gare sono state anonime nelle retrovie senza mai un guizzo se non in partenza, ma poca roba.

Terruzzi punge Vasser

Non solo il possibile scoop su Hamilton e l’ipotesi ritiro. Giorgio Terruzzi nel suo podcast ha avuto parole dure nei confronti del team principal della Ferrari, Frederic Vasseur: “Elemento positivo: ha smesso di ridere anche perchè era difficile. Ma dice che hanno smesso di sviluppare la macchina l’estate scorsa. Ma con chi crede di parlare? Dopo che tutto l’anno è stato detto che puntavano a migliorare la macchina per vincere qualche gara. Basta con questa presa di fondelli, un po’ di rispetto con chi ascolta, non siamo tutti scemi. Non si inca**a nezzuno, ora mi inca**o io!”