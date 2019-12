F1, Hamilton alla Ferrari: Charles Leclerc spiazza tutti

I contatti tra Lewis Hamilton e la Ferrari sono stati confermati negli scorsi giorni da entrambe le parti. Nel 2021 il pilota anglocaraibico potrebbe approdare nella scuderia di Maranello, realizzando così un sogno che da tempo ha nel cassetto. Sulla questione si è espresso a sorpresa in termini molto positivi Charles Leclerc, da molti indicato come il futuro del Cavallino Rampante: "Se darei il benvenuto a Hamilton nel 2021 in Ferrari? Certo, siamo in F1 e vogliamo lottare contro i migliori", ha dichiarato il monegasco.

"A me è stata data una grande opportunità, quella di avere accanto un quattro volte campione del mondo come Sebastian Vettel, da cui ho imparato moltissimo. Da questi campioni puoi sempre imparare", sono le parole del pilota del Principato riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Piena apertura quindi da parte di Leclerc, più scettico invece un ex protagonista del circus come Flavio Briatore: "Hamilton in Ferrari nel 2021? Stiamo parlando di un grandissimo pilota ma io aspetterei un po’ prima di provare a prenderlo, perché magari un pilota del valore di Hamilton ce l’hanno già in casa ed è Charles Leclerc".

"Avere due piloti di grande valore nella stessa scuderia può essere un rischio visto anche cosa è successo quest’anno tra Vettel e Leclerc. Se il prossimo anno Leclerc continuasse il processo di crescita iniziato quest’anno, io punterei sul monegasco", ha detto il manager di Cuneo all'AdnKronos.

Secondo Briatore, Hamilton non è così forte: "Non dimentichiamoci che Hamilton in questi anni vista la superiorità della Mercedes ha potuto guidare molto sciolto e non ha quasi mai fatto errori ma sotto pressione sbaglia pure lui".

