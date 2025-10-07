F1, Hamilton: Button fissa i paletti del ritiro. Lewis geniale nel dissing con Alonso: "Un piede nella fossa"

Hamilton risponde a modo suo alle critiche di Alonso nel Gran Premio di Singapore. Un altro ex compagno di Lewis, Jenson Button analizza la crisi del connazionale e parla di futuro in Ferrari e ipotesi ritiro

In 18 anni di Formula 1 ne ha cambiati di compagni di scuderia Hamilton. Tra questi due campioni del mondo, Fernando Alonso e Jenson Button. Entrambi protagonisti, in modo diverso, in pista e fuori, nelle ultime ore di dichiarazioni sul baronetto inglese. E se l’inglese si è limitato all’analisi della crisi di risultati di Lewis, lo spagnolo ci è andato già pesante nel finale del Gp di Singapore. “Meritandosi” una risposta social e al tempo stesso geniale da parte del pilota della Ferrari, una citazione d’autore.

Button sul ritiro di Hamilton: “2026 decisivo”

Hanno corso insieme in McLaren tra il 2010 e il 2012. Jenson Button conosce bene Lewis Hamilton. In una dichiarazione rilasciata a Sky Sports UK a margine del GP di Singapore, altra gara in cui il connazionale non ha brillato in questo suo primo annus horribilis alla Ferrari, il campione del mondo di F1 con la Brawn GP è stato chiaro: “Penso che abbiamo visto delle cose brillanti durante l’anno. Ripenso alla Sprint di Shanghai, che è stata davvero impressionante. Ha detto di sentirsi a suo agio con la macchina, di essere consapevole di ciò che sta facendo, ma che non è abbastanza costante durante l’anno da permettergli di avere quella fiducia nella macchina”.

Button entra nello specifico dei problemi di ambientamento di Hamilton: “Non ha la sua squadra di persone intorno a sé come ha avuto per molti anni, quando correva con la Mercedes da campione del mondo. Ci vuole un po’ di tempo”. E sull’ipotesi ritiro paventata da molti, Jenson fotografa così la situazione: “Con il nuovo cambiamento del regolamento, che sarà enorme per il prossimo anno, vedremo Lewis al suo meglio o un Lewis che forse se ne andrà o lascerà”.

Il dissing con Alonso, le accuse di Nando

Intanto nelle ultime ore, Lewis Hamilton nonostante la morte del suo cane Roscoe la scorsa settimana e l’ennesima delusione per l’esito del Gp di Singapore, ha trovato la forza per riattivarsi a livello social. Non pago del lungo messaggio di amore per la Ferrari e in difesa del lavoro di Maranello, il 7 volte campione del mondo ha voluto rispondere anche alla rabbia di Fernando Alonso per quell’ultimo giro a Marina Bay fatto da Hamilton senza freni.

Lo spagnolo via radio aveva espresso tutta la sua rabbia per come Hamilton aveva concluso la sua gara guidando quasi senza freni e tagliando alcuni tratti della pista: “Non ci posso credere. Voglio dire, non ci posso credere. Non ci posso credere. È sicuro guidare senza freni?“. Giudizi ripetuti a caldo a fine gara. Lewis comunque è stato penalizzato di 5” e retrocesso proprio alle spalle di Alonso.

La risposta social di Hamilton

Hamilton ha risposto con una storia sul suo account Instagram, che includeva una clip che riportava la battuta “Non ci credo”, tratta dalla classica commedia britannica “Un piede nella fossa”, accompagnata dal testo “18 anni di…”.

La geniale citazione del pilota della Ferrari si riferisce al 2007, l’anno in cui i due, Lewis era all’esordio giovanissimo in F1, corsero insieme con la McLaren, in una battaglia senza esclusione di colpi che vide godere tra i due litiganti perenni la Ferrari campione del mondo con Kimi Raikkonen all’ultima gara in Brasile per un solo punto.