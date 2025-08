F1, Marko la tocca piano: "Hamilton e Antonelli handicap per Ferrari e Mercedes". Lewis e Kimi fanno fronte comune

Parole pesanti del super consulente Red Bull, Helmut Marko nei confronti di Hamilton e Antonelli considerati degli "handicap" per Ferrari e Mercedes, intanto Lewis sostiene Kimi che ringrazia la vicinanza dell'inglese

Mai banale, sempre all’attacco anche 82 anni. Helmut Marko è sempre a tutta anche e soprattutto quando deve emettere giudizi. Senza peli sulla lingua a chi gli chiedeva dello scarso apporto di Tsunoda alla causa Red Bull ha finito per accomunare la situazione di casa sua con quella di Ferrari e Mercedes sottolineando il rendimento altalenante di Kimi Antonelli in Mercedes ma anche di Lewis Hamilton in Ferrari richiamando una parola pesante, “handicap” per la condizione del 7 volte campione del mondo a Maranello.

Helmut Marko contro Hamilton e Antonelli

A margine del media day del Gran Premio di Ungheria, nelle varie dichiarazioni rilasciate agli addetti ai lavori, il super consulente plenipotenziario della Red Bull, Helmut Marko parlando del Mondiale Costruttori e della scarsa incisività di Yuki Tsunoda: “La nostra corsa al titolo è azzoppata da Tsunoda, che va a punti molto raramente. Yuki è da sempre un “protetto” Honda ma la situazione deve cambiare: dopo la pausa estiva parleremo del suo futuro in RedBull, per vedere quale direzione prendere”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo il “taglio” di Perez, mai come in questa stagione, la corsa della Red Bull tra i costruttori ha punti solo da Max Verstappen, nè Lawson nelle prime due gare, nè Tsunoda nelle altre, hanno portato punti alla causa RB. Marko ha però esteso il discorso anche a Ferrari e Mercedes e lo ha fatto in maniera brutale: “Per RedBull è difficile ambire al secondo posto nel campionato costruttori: così come Antonelli e Hamilton sono un handicap per Mercedes e Ferrari”.

Hamilton: “Per Kimi ci sono sempre”

Nè Hamilton, nè Antonelli hanno avuto modo di commentare le parole pesanti di Helmut Marko. Ma tra Kimi e Lewis c’è grande supporto e amicizia sin dai tempi in cui il talentino bolognese era nell’academy Mercedes e l’inglese faceva incetta di titoli. Non a caso Hamilton è stato tra i primi a consolare Antonelli a Spa dopo i pasticci in prova e le gare incolore.

Anche in Ungheria Lewis ha avuto ancora parole di elogio per Kimi: “I consigli dati a Kimi? Gli faccio sempre sapere che ci sono. È molto difficile con tutta questa pressione da gestire, ma penso che se la stia cavando davvero, davvero bene, ed è un ragazzo fantastico, penso che sia sempre importante far sapere alle persone che non sono sole. Cerco di non intromettermi, di non intralciare o cose del genere, ma di fargli sapere che possono sempre contare su di me se hanno bisogno.”.

Antonelli ringrazia Lewis

In piena crisi di risultati nella “campagna Europea” dove non ha ancora raccolto nemmeno un punto, Antonelli ha ringraziato Hamilton della vicinanza, dei consigli: “Lewis è una persona davvero fantastica. Mi ha sempre sostenuto molto – le parole riportate dalla pagina MemasGP – A Spa abbiamo chiacchierato e mi sono aperto molto con lui, parlandogli della mia situazione e di come mi sentivo, soprattutto in questo periodo difficile, e lui è stato lì, proprio lì, e mi ha dato alcuni consigli per cercare di superare questi momenti difficili. È stato molto utile. Gli sono davvero grato e lo apprezzo molto”.