F1, Hamilton attacca Andretti: "Anziano ignorante"

Lewis Hamilton alza la voce nei confronti della leggenda Mario Andretti, che negli scorsi giorni ha criticato fortemente il campione del mondo per la sua crociata contro il razzismo (“E’ diventato un militante, la politica non deve entrare nello sport”).

“È sicuramente deludente, ma la realtà è che alcune generazioni, i più anziani, che ancora oggi hanno voce in capitolo, non riescono a togliersi di mezzo e riconoscere che c’è un problema. Ripeto, è pura ignoranza, ma questo non mi impedirà a spingere per un cambiamento. Non è mai troppo tardi per imparare e spero che quest’uomo, che ho sempre rispettato, possa trovare il tempo per farlo”.

OMNISPORT | 22-07-2020 11:35