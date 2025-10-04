Singapore, Hamilton ne combina un'altra: accelera con bandiera rossa, rischia la penalità. Lewis poco lucido

A Marina Bay Hamilton combina un pasticcio nelle libere 3 ignorando le bandiere rosse per l'incidente di Lawson e ora rischia di essere penalizzato in griglia. Lewis poco sereno

Una grande sciocchezza che potrebbe costare caro. Hamilton la combina grossa, ancora una volta. Durante la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore l’inglese ha accelerato inspiegabilmente durante il regime di bandiera rossa per l’incidente di Liam Lawson. Per questo motivo è finito sotto investigazione e rischia di avere una penalità in griglia domenica. Peraltro l’ex Mercedes è recidivo da Zandvoort.

Hamilton la combina grossa: cosa è successo

Nella prima mezz’ora della terza e ultima sessione di prove libere, Liam Lawson va a sbattere con la sua Racing Bulls. Viene esposta la bandiera rossa. Dalle immagini si vede che Hamilton superato il punto dell’incidente dell’australiano, inizia ad aumentare la velocità nonostante comunque la bandiera rossa fosse esposta su tutto il tracciato. Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp Una grave leggerezza da parte di Hamilton, 7 volte campione del mondo, davvero inconcepibile , e non è nemmeno la prima volta, tra errori e infrazioni. Chissà se, ma sembra brutto anche solo a pensarlo, anche la morte del suo cane Roscoe pochi giorni fa abbia influito su questa enorme distrazione.

Lewis recidivo, la penalità a Monza per l’Olanda

Ieri la Ferrari era riuscita a evitare la penalità per Leclerc dopo il pasticcio dell’uscita box con lo scontro a bassa velocità con la McLaren di Norris. Ma stavoltà sarà difficile per Diego Ioverno, direttore sportivo di Maranello, evitare la penalizzazione per Hamilton. Che peraltro è recidivo. Nell’outlap prima del Gran Premio d’Olanda Lewis aveva ignorato le bandiere gialle nell’ultimo tratto della pista beccandosi dopo la corsa una penalità di 5 posizione scontate a Monza che gli hanno precluso una griglia di partenza e una posizione in gara migliore.