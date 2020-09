F1, Hamilton: "Bottas mi ha spinto al limite"

Party mode o no, la Mercedes domina sempre e anche a Monza Lewis Hamilton ha dettato legge conquistando la pole e facendo registrare il miglior tempo: “Non è andata male. Prestazione fantastica del team, tempismo perfetto. Non è stata la sessione più semplice, avete visto quanto siamo arrivati vicini con Valtteri. Ci voleva un giro molto pulito e penso di esserci riuscito. Sono contento dei giri che ho fatto ma Valtteri è arrivato molto vicino. Mi ha spinto al limite”.

“Avevamo portato dei cambiamenti alla macchina prima delle qualifiche. Ero nervoso ma è andata bene. Qui ho tanta esperienza, in passato avevamo anche meno aderenza. Oggi col caldo l’aderenza era buona e riuscivamo a prendere le curve a una velocità davvero eccezionale mantenendo la stabilità. Nei tratti lenti devi valutare quanta velocità mettere per portarla poi nei rettilinei. In quei tratti ti muovi un po’ con la macchina. La questione è trovare l’equilibrio giusto”, sono le parole riportate da Formulapassion.

OMNISPORT | 05-09-2020 16:38