F1, da Hamilton una carezza a Vettel e uno schiaffo alla Ferrari

Dovevano lottare per il titolo, lo hanno fatto in passato ma non quest’anno. Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sono due campioni agli antipodi, più discreto il tedesco, più istrionico l’inglese. Ma non per questo distanti, anzi recentemente il loro rapporto è diventato di amicizia tanto che il campione della Mercedes ha avuto parole dolci per il rivale in difficoltà con la Ferrari.

Hamilton conforta Vettel e critica la Ferrari

Nel momento sicuramente più difficile della sua carriera a confortare il 4 volte campione del mondo con la Red Bull ci pensa il 6 volte iridato inglese. Lewis Hamilton ha avuto parole al miele per Sebastian Vettel: “Ho fatto dei commenti in passato, ma ho visto la gara difficile fatta da Seb e tutto quello che posso fare è provare empatia per lui, a causa della posizione in cui si trova. Provo a essere comprensivo – le parole riportate da motorsport.com – Anche perché non può essere una grande sensazione sentirsi dire che il tuo team non vuole continuare con te, soprattutto quando si corre per una squadra per cui dai il cuore”.

Vettel e i continui screzi col team

La situazione non è delle più rosee per Sebastian Vettel che oramai vive da separato in casa quest’ultima stagione con una Ferrari quanto mai in difficoltà, sicuramente la peggiore della sua esperienza a Maranello. Gli ultimi battibecchi col muretto, i botta e risposta con Binotto non fanno altro che avvilire ancora di più il rapporto tanto che proprio Vettel dopo il 7° posto conquistato in Spagna si è lasciato scappare: “Cosa fare per recuperare? Il mio parere ora non è poi più così importante…”

La risposta di Binotto non si era fatta attendere: “Sebastian ha risposto che il suo parere non è più importante all’interno della squadra? Credo sia un’affermazione dettata dalla sua delusione di non far più parte della squadra a partire dalla prossima stagione”. Altro botta e risposta si era verificato a Silverstone dopo il testacoda di Vettel e le chiamate, secondo il tedesco sbagliate, dei pit stop da parte del muretto Ferrari.

SPORTEVAI | 20-08-2020 09:00