F1, Hamilton: "Dominiamo ma pensiamo già alla prossima"

Lewis Hamilton ha commentato così la comoda vittoria a Spa: “Non è stata gara semplice come è sembrata. Ho fatto un paio di bloccaggi alla Curva-5 che hanno portato vibrazioni. All’ultima curva un’altra e alla fine le temperature delle gomme calavano, anche se gestivo il ritmo. Continuavo a perdere temperatura e ho faticato. Ma è stata una giornata perfetta per noi. Temevano scenario tipo Silverstone verso la fine, ma siamo riusciti a far funzionare le gomme fino alla fine”.

La noia dei Gran Premi: “So che non è necessariamente quello che tutti vorrebbero vedere con le Mercedes che dominano tutte le gare, ma noi al di là del successo che otteniamo teniamo sempre la testa bassa. Ora si torna in ufficio e non ci sarà nessuno a festeggiare perché penseranno tutti a vincere la prossima gara. Questo è un ambiente incredibile in cui lavorare. Continuiamo a sviluppare la macchina e a capire come migliorare, weekend dopo weekend. Penso di avere quasi 36 anni ma mi sento meglio che mai. Sono grato a chi lavora in questo team”.

OMNISPORT | 30-08-2020 17:08