Hamilton: "Devo decidere", dubbi sul futuro Ferrari e Leclerc accarezza la coppa del Mondiale, la foto è virale

Hamilton misterioso sul suo futuro con la Ferrari nel media day di Abu Dhabi in cui Leclerc approfitta per mettere le mani sulla coppa del mondiale piloti: le parole dei due piloti di Maranello

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Un discorso lungo e complesso che lascia aperti a scenari di tutti i tipi. A parlare è Lewis Hamilton nel media day del Gran Premio di Abu Dhabi. Mentre Charles Leclerc viene pizzicato ad accarezzare la coppa del mondiale piloti che sogna ma che finora non ha potuto praticamente mai nemmeno avvicinare, il pilota inglese della Ferrari non vede l’ora di mettersi il 2025 e questa generazione di monoposto alle spalle per fare reset. Sul tipo di reset però è lui stesso ad alimentare, anche in minima parte, alcune voci e rumors di questi giorni.

Lewis archivia il 2025 e non si sbilancia sul titolo

“Non c’è una sola cosa che mi mancherà di queste auto. Semplice”. Non le manda a dire Hamilton durante il media day a Yas Marina. Dopo aver dominato in lungo e in largo la precedente era, la prima dell’ibrido, con la Mercedes, l’inglese ha masticato amaro in questi anni, dal 2022 ad oggi con una effetto suolo che gli è sempre stato indigesto: “Questa generazione è stata probabilmente la peggiore, direi. E prego che la prossima non sia peggiore di questa.”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il 2025 disastroso sotto tutti i punti di vista non lascia nemmeno spazio all’adrenalina per la lotta al mondiale tra Norris, Verstappen e Piastri, su cui Lewis non si sbilancia: “Non darei consigli a nessuno. Sono i miei avversari, quindi probabilmente racconterei loro bugie. Sono tutti miei avversari, non tifo per nessuno se non per me stesso e per questa squadra.”

Hamilton parla di futuro ma con paletti

Dopo la tripla debacle in Brasile ma soprattutto Las Vegas e Qatar sono stati parecchi i rumors che hanno messo in discussione il futuro di Lewis in Ferrari ma in generale in F1 arrivando a parlare di ipotesi di ritiro. Hamilton non commenta, ha già detto diverse volte di volerci almeno provare con le nuove monoposto 2026 ma nel suo lungo discorso sul futuro da domenica dopo l’ultima gara lancia tutta una serie di messaggi, alla Ferrari soprattutto:

“In realtà non è un processo semplice – attacca il pilota inglese della Ferrari – La prossima settimana faremo i test, poi torneremo in fabbrica e dovrò decidere quale sarà il mio approccio, quando si tratterà di sedermi con le parti interessate per prendere le decisioni, e come questo approccio creerà il cambiamento necessario”.

“E poi, in termini di riflessione personale… – continua Hamilton – durante la mia pausa, analizzerò quelle decisioni e prenderò spunti su come posso prendere decisioni migliori in futuro. L’ambiente in cui mi trovo, in termini di personale personale, personale di squadra, come si utilizzano le persone, se le persone hanno bisogno di cambiare posizione per lavorare meglio, tutti questi diversi aspetti devono essere considerati nel mio spazio personale in modo da poter ottimizzare il nostro lavoro di squadra.”

Leclerc guarda la coppa come un innamorato

Non è la sua Alexandra, prossima sposa, ma la guarda lo stesso con gli occhi dell’amore. Leclerc è stato sorteggiato tra i piloti della conferenza stampa ufficiale FIA, nel primo blocco precedendo poi il clou dei tre aspiranti al titolo. Nella saletta c’era ovviamente la coppa del mondiale piloti. Charles ci si è seduto affianco, l’ha guardata a lungo, le ha sorriso e l’ha accarezzata, toccata, chissà sperando un giorno almeno di poterla conquiestarla o almeno di provarci con la Ferrari.

“Chi vincerà il campionato non lo so – risponde il monegasco alla domanda delle domande – ho cambiato idea così tante volte! Pensavo fosse Oscar, poi ho pensato Max, poi non lo so. Probabilmente penso che sia Lando, 12 punti sono tanti…”. E se magicamente la sua Ferrari dovesse metterlo in condizione di stare davanti, Leclerc dice: “Preferirei vincere la gara e non avere nulla a che fare con loro, ma se sono 2°, 3°, 4°… chiunque sia dietro, guiderò allo stesso modo”.

Sull’ennesimo bilancio di una stagione largamente sotto le aspettative aggiunge: “A livello personale sono soddisfatto del mio lavoro, ma le prestazioni e i risultati non mi soddisfano. Abbiamo reagito bene come squadra. Speriamo che la prossima stagione sia migliore.”

Video: Ferrari tutti in posa, foto ricordo (si fa per dire)