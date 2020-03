F1, Hamilton: "E' la decisione giusta"

Lewis Hamilton ha commentato positivamente il rinvio del Gran Premio d'Australia a causa dell'epidemia di Coronavirus. Anche le gare in Bahrain e Vietnam sono a forte rischio: "Purtroppo è questa la decisione giusta. Nessuno vuole questo, tutti volevamo tornare in macchina per gareggiare ma dobbiamo essere realistici e dobbiamo mettere la salute e la sicurezza al primo piano".

"Questa è la realtà, le persone stanno morendo tutti i giorni, tante sono malate e anche se non lo sono vengono condizionate finanziariamente e dal punto di vista emozionale. Nessuno veramente sa per quanto avremo a che fare con questo, ma dobbiamo prendere tutti le precauzioni per mantenere sicure piu' persone possibili. So che è deludente, lo sport unisce in tempi difficili ma questa è la decisione giusta. Ascoltate gli appelli di tutti, state al sicuro. Spero di tornare in gara presto ma nel frattempo pensate a voi stessi", sono le parole del campione del mondo.

SPORTAL.IT | 13-03-2020 10:22