F1, Hamilton in Ferrari è un elefante in una cristalleria e Damon Hill punge Leclerc sul record di pole

Piovono critiche in casa Ferrari dopo la debacle in Ungheria: non teneri gli ex piloti, da Anthony Davidson al grande ex campione Damon Hill che ci hanno dato giù pesante con Hamilton e Leclerc

Doveva essere il week end giusto, la volta buona. Ed invece l’Ungheria è diventata l’ennesima Waterloo per la Ferrari. Un incubo lungo due giorni per Lewis Hamilton tra qualifiche e gara da dimenticare, un calvario lungo 30 giri per Charles Leclerc che pure aveva assaporato la vittoria dopo la pole e la prima metà gara in testa. Ed allora critiche e polemiche a gogo per il team di Maranello e i propri piloti. Non teneri i piloti, da Anthony Davidson al grande ex campione Damon Hill che ci hanno dato giù pesante.

Crisi Hamilton: il paragone estremo

Partito 12° e arrivato 12°. Nel mezzo una gara anonima senza quasi un sorpasso. Impotente a differenza del Belgio di reagire ad una Ferrari che sembra subire di più giorno dopo giorno. Irriconoscibile anche l’arrendevolezza post qualifiche e post gara per Lewis Hamilton finito in una spirale di “depressione sportiva” dopo l’entusiasmo trasmesso all’arrivo a Maranello.

L’ex pilota Anthony Davidson, 24 presenze in F1 tra il 2002 e il 2008, prima di una carriera in endurance e come opinionista di Sky Sport F1 Uk, ci è andato pesante con Hamilton: “Per me, Lewis non è più lo stesso pilota da quando sono entrati in vigore i regolamenti del 2022 e ha dovuto lavorare più duramente che mai per rielaborare il suo stile, come aveva già fatto molte volte in Formula 1. Sembra un elefante in una cristalleria, si sa cosa significa correre in Ferrari, c’è molta pressione, grande attesa dei tifosi, specie se sei un 7 volte campione del mondo e a 40 anni non è facile”.

Damon Hill ironizza sul record di Leclerc

Da un inglese all’altro e per di più campione del mondo. Damon Hill non ha mancato di sottolineare il record negativo aggiornato da Charles Leclerc in Ungheria. L’ex pilota della Williams nelle sue stories Instagram ha condiviso una grafica che elencava tutte le 27 pole del monegasco e le 5 sole vittorie.

Così ha scritto Hill. In effetti i numeri non mentono mai. In effetti aleggia una sorta di maledizione per Charles che dalle sue 27 pole ha ottenuto solo 5 vittorie. Una nelle ultime 16 partenze al palo, nella sua Monaco lo scorso anno. Ma più che un record negativo per Leclerc questo sottolinea le carenze della Ferrari negli ultimi anni. Limiti che il pilota monegasco spesso riesce ad azzerare sul giro secco in qualifica ma che emergono poi alla lunga distanza in gara. Basti pensare che Norris vincendo in Ungheria ha eguagliato il numero di successi di Leclerc, 8 ma con una ventina di gare in meno disputate.