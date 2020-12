F1, Hamilton esulta per la conferma di Wolff in Mercedes

Toto Wolff rimane alla guida della Mercedes, dove anche nel 2021 il pilota di punta sarà Lewis Hamilton. E proprio il britannico ha salutato con parole di grande entusiasmo la conferma del suo boss in occasione della cerimonia in cui è stato insignito per la settima volta in carriera campione del mondo di Formula 1.

“Il rinnovo di Toto mi rende estremamente orgoglioso, lui in Mercedes rappresenta una figura di spicco importantissima. Questi anni di enorme successo non sarebbero stati possibili senza di lui”, ha affermato il talento anglo-caraibico.

Hamilton quindi rilancia la sfida in vista della prossima stagione: “Per alzare il livello di questa organizzazione sarà necessario uno slancio importante. Negli ultimi anni in Mercedes è stato fatto un lavoro eccellente, ma ci sono le persone giuste nei posti giusti e credo che anche il futuro sarà luminoso”.

