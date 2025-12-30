Hamilton chiude l'anno con un doppio flop: Vertappen batte Norris, miglior pilota 2025 e Bearman sogna il sorpasso

Nelle classifiche di fine anno della F1 il nome di Hamilton non compare in nessuna top ten, piloti e team principal sono unanimi: Verstappen è il migliore, anche di Norris. Intanto Bearman ribadisce: "Obiettivo Ferrari!"

Un’ultima curva impervia, un altro testacoda, ancora un’eliminazione, anzi due. Tra tutti i piloti di Formula 1 quello che siamo sicuri brinderà al nuovo anno sarà sicuramente Lewis Hamilton. L’inglese non vede l’ora di togliersi davanti questo 2025 che doveva essere foriero di tante belle cose con l’approdo alla Ferrari ed invece ha portato solo delusioni. L’ultima è stata, per la prima volta in carriera, la doppia esclusione dalla top ten dei migliori piloti della stagione secondo i voti dei team principal e dei suoi stessi colleghi.

E mentre Oliver Bearman mette la freccia sognando il sorpasso sul connazionale con lo sguardo al 2027, la Ferrari sta correndo ai ripari sul fronte della nuova monoposto che prenderà il via al prossimo Mondiale dopo il cambio del regolamento che stravolgerà completamente il concept delle macchine.

Miglior pilota 2025 per i piloti: vince Verstappen

Lo straordinario ritorno di Max Verstappen nel finale di stagione non lo ha portato a vincere il 5° mondiale di fila ma non gli ha impedito di essere eletto pilota dell’anno per la quinta volta consecutiva dai suoi colleghi, e non solo, anche dai team principal.

Nell’ottava edizione della votazione “interna” al paddock per il Pilota dell’Anno, ogni driver ha fatto la sua personale top ten che resta segreta agli altri. I punteggi sono stati assegnati in base all’attuale sistema della F1 (25 punti, 18, 15 e così via…). Quindi si fa la somma.

La remuntada di Max Verstappen nel finale di stagione gli è valsa il riconoscimento del premio da parte dei suoi stessi colleghi. Il pilota della Red Bull ha superato il campione del mondo, Lando Norris, con sei piloti che lo hanno piazzato in cima alle rispettive classifiche.

L’unico vincitore fuori dal duopolio Verstappen-McLaren, George Russell ha conquistato il podio, e non Oscar Piastri, solo quarto. A salvare la Ferrari ci ha pensato Charles Leclerc sia in pista con 7 podi e una pole, che in questa classifica, quinto. Un po’ di rosso anche al sesto posto con Carlos Sainz, ex Ferrari. Chiudono la top ten per i piloti: l’eterno Alonso 7°, Alex Albon, l’altro ferrarista di proprietà Oliver Bearman quest’anno sulla Haas, e Isaak Hadjar fresco di promozione dalla Racing Bulls alla Red Bull.

Miglior pilota 2025 per i team principal: sempre Max

Cambiano alcune posizioni ma non la sostanza. Max Verstappen è univocamente riconosciuto il miglior pilota del 2025 anche per i team principal. Anche in questa speciale classifica l’olandese che ha perso il titolo per 2 soli punti dopo averne recuperati ben 102 su 104 è arrivato davanti al campione Lando Norris. Sul podio stavolta ci sale Oscar Piastri davanti a George Russell.

Secondo i vari Andrea Stella, Toto Wolff, James Vowles, Alan Permane (per la Red Bull), Ayao Komatsu, Jonathan Wheatley e Steve Nielsen, Charles Leclerc è solo 7° alle spalle anche di Alonso e Sainz, a precedere Bearman, Hadjar e Hulkenberg. Da notare, tra gli altri, che non ha votato Fred Vasseur della Ferrari ma anche Mekies, Briatore e, ovviamente, Christian Horner sollevato dall’incarico a metà stagione dalla Red Bull.

Hamilton non vota e non viene votato

Tante prime volte per Hamilton in questo 2025 (anche la citazione di Mourinho). Tutte purtroppo negative. Per il suo primo anno in Ferrari, Lewis ha centrato parecchi record di cui non andare orgoglioso. Non ha centrato nemmeno un podio (ad esclusione della Sprint in Cina). E anche in questo caso, per la prima volta, il nome del 7 volte campione del mondo non compare nelle due classifiche stilate sia dai piloti che dai team principal cosa che non era mai accaduta in carriera da quando questo riconoscimento è stato istituito.

A peggiorare la situazione il fatto che Hamilton non abbia espresso il voto. Non è dato sapere se si sia rifiutato o non gli sia stato chiesto ma sul sito ufficiale della F1, c’è scritto esplicitamente “piloti che hanno accettato di prendere parte alla votazione” e ci sono di fatto tutti eccetto proprio Lewis. Così come del resto manca Fred Vasseur tra i team principal che hanno votato.

Bearman ribadisce: “Sogno la Ferrari”

In entrambe le top ten compare il nome di Oliver Bearman. Il giovane rookie inglese al primo anno pieno in F1, dopo tre presenze nel 2024, ha impressionato per velocità, anche se con qualche “casino” qua e là dovuto ovviamente alla giovane età. Ollie è di proprietà della Ferrari, mandato a farsi le ossa in Haas proprio come Maranello fece con Leclerc in Sauber-Alfa Romeo.

Bearman nel 2026 correrà ancora con la squadra americana e ribadisce il suo obiettivo, tornare a vestirsi di rosso come quel week end d’esordio a Jeddah al posto di Sainz operato d’urgenza di appendicite. Come detto qualche giorno fa alla Gazzetta dello Sport, Ollie ha ripreso il concetto nelle parole riportate da Racing News 365: “Correre in Ferrari è il mio sogno, la forza che mi spinge a dare sempre il massimo. Ogni mattina mi alzo con la determinazione di migliorarmi, di affrontare ogni sfida con passione e dedizione. Voglio salire sulla Ferrari, sentire l’adrenalina in ogni curva, competere al massimo e vincere in rosso: nulla mi motiva di più che rivivere quella sensazione e continuare a inseguire il mio obiettivo più grande.”

E sono davvero in tanti a vederlo al posto di Lewis Hamilton. Qualcuno avrebbe voluto Bearman in Ferrari già quest’anno…