In casa Ferrari non si è attenuato il polverone sollevato dalle dichiarazioni di John Elkann contro i piloti. Dopo Button e Montoya a prendere le difese di Leclerc e soprattutto di Hamilton è stato Jacques Villeneuve

Non si placano le polemiche sulla Ferrari dopo le esternazioni del presidente John Elkann che a inizio settimana aveva aspramente criticato i piloti Hamilton e Leclerc. Da quel momento si è scatenato un putiferio e ovviamente non mancano critiche e pareri discordati. Come le parole molto dure di Jacques Villeneuve che ha aspramente criticato, ma non è stato l’unico il numero 1 di Maranello.

Il vaso di Pandora aperto da Elkann

In casa Ferrari non si è attenuato il polverone sollevato dalle dichiarazioni di John Elkann contro i piloti. In sostanza, sembra esserci la frustrazione verso una coppia di piloti che costa alla Ferrari oltre 90 milioni di euro all’anno. C’è chi lo ha detto sottovoce, chi l’ha scritto, chi ha letto tra le righe. Tra Hamilton e Leclerc l’obiettivo vero di Elkann pare proprio essere l’inglese.

Per di più le continue esternazioni di Hamilton sul sistema di lavoro da cambiare a Maranello, i presunti e annunciati dossier su come impostare metodologia e macchina del prossimo anno, hanno finito per indispettire il presidente della Ferrari. L’hanno capita anche in Inghilterra che nel mirno di Elkann ci fosse sir Lewis.

Villeneuve asfalta Elkann: “Parole fuori luogo”

Al di là della stampa inglese che ha da subito attaccato Elkann per difendere il proprio beniamino, sono stati soprattutto i piloti a schierarsi dalla parte di Lewis Hamilton e indirettamente anche di Leclerc. Il primo a esternare le prime critiche al presidente della Ferrari è stato Jenson Button. Sotto al post Instagram di Sky Sport F1 UK che riportava le parole di Elkann rivolte ai piloti l’ex campione del mondo ha scritto un eloquente: “Forse John dovrebbe dare l’esempio”.

Lo stesso Juan Pablo Montoya ha preso le difese del 7 volte campione del mondo. Ultimo della lista un altro ex campione del mondo Jacques Villeneuve come al solito senza peli sulla lingua: “Penso che siano state dichiarazioni un po’ fuori luogo. Non vedo come possano essere utili dichiarazioni del genere: capisco la delusione, ma non è mai bello quando questi sfoghi finiscono sui media perché vengono ingigantiti, specialmente sui social”.

Il canadese figlio del grande Gilles su BetVictor ha rincarato la dose ricordando altri nomi del passato come riportato dalla pagina MemasGP: “Ricordiamoci come è finita con Prost, Mansell, Alonso e Vettel. Sembra essere una tendenza, ma la Ferrari proteggerà sempre sé stessa. È il modo di fare della Ferrari, i piloti con una certa personalità sono sempre andati in qualche modo in punto di rottura con la proprietà”.