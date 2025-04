F1, Hamilton 'frenato': il male oscuro, il botto a Barcellona, le pressioni per passare da Brembo a Carbon Industrie

I problemi di adattamento di Hamilton alla Ferrari hanno radici lontane, a questo inverno: il botto di Barcellona ma anche quando si sparse la voce della richiesta di Lewis a Maranello di passare da Brembo a Carbon Industrie

“Non è facile cambiare le proprie abitudini dopo così tanto tempo“. Parole e musica di Lewis Hamilton. Che dopo il Gran Premio del Bahrain è uscito ancora di più allo scoperto sui problemi che stanno rendendo deludente il suo inizio di stagione con la Ferrari. Il 7 volte campione del mondo ha messo il dito nella piaga. Nel sistema frenante della sua SF-25. Così diverso da quello usato per 12 anni alla Mercedes da renderne difficile l’adattamento. Ed allora viene in mente la notizia, poi smentita, quest’inverno, di pressioni da parte del pilota inglese per far passare Maranello dai freni Brembo a Carbon Industry.

Hamilton, messaggio chiaro in Bahrain sui freni

Le parole al miele di questo inverno su quanto fosse bello guidare una Ferrari, su quanto la SF-25 si potesse adattare al suo stile di guida sono svanite in un amen. Sono bastate 4 gare a far perdere tutte le sicurezze a Lewis Hamilton. Tutto l’entusiasmo, tutto l’ottimismo, tutto l’happening dell’arrivo in rosso gettato alle ortiche. Se si esclude la parentesi circoscritta della Sprint in Cina, miracolo irripetibile, il pilota inglese è andato in crisi praticamente in tutte le qualifiche e in tutte le gare sin qui disputate anche se in Bahrain qualche bagliore di speranza si è visto a metà gara.

A fare endorsement dei propri problemi, entrando nello specifico è stato lo stesso Hamilton nelle dichiarazioni post gara del Sakhir: “Ho guidato nello stesso modo per molti anni. Ora mi trovo su una vettura completamente diversa, che richiede un approccio differente”. Per poi individuare la radice del problema: “Sto utilizzando il freno motore per la prima volta in carriera, e anche l’impianto frenante è diverso: qui si usano i Brembo, mentre per gli ultimi 15 anni ho sempre usato i Carbon Industrie“.

Lewis, problemi in frenata: il bloccaggio a Fiorano, il botto a Barcellona

Le parole di Hamilton dopo il Bahrain fanno accendere più di una lampadina. Anzi rimandano indietro. Al suo esordio con la Ferrari. Era una mattina uggiosa del 22 gennaio. La storia si scriveva sulla pista di Fiorano. I primissimi giri di Lewis su una rossa di F1. Ma chi ha buona memoria ricorda che appena l’inglese ha provato a forzare, si trattava di una SF-23, era andato lungo in frenata, costretto al bloccaggio delle ruote.

Andò peggio qualche giorno dopo a Barcellona quando Hamilton andò a sbattere nei test sempre con la SF-23. Insomma gli approcci con la Ferrari avevano sin da subito evidenziato dei problemi con i pedali della vettura, provando diverse regolazioni nel corso del test senza però trovare una soluzione confortevole. Secondo le cronache dell’epoca le modifiche richieste dal 7 volte campione del mondo avevano richiesto molto lavoro da parte degli ingegneri della Ferrari. Ma evidentemente non è stata ancora trovata la quadra.

Da Brembo a Carbon Industrie, la richiesta di Hamilton

Viene alla memoria anche una indiscrezione lanciata addirittura prima di Natale, quindi in tempi non sospetti quando ancora Hamilton non aveva minimamente provato la Ferrari (per accordo con Mercedes, Lewis saltò i test di Abu Dhabi dove ad esempio Sainz girò con la Williams). Secondo quanto riportato all’epoca dalla testata nipponica Auto Sport Web, la Scuderia Ferrari era pronta a dire addio a Brembo per passare a un altro fornitore di freni, i francesi di Carbon Industrie.

Sarebbe stata una svolta epocale per Maranello visti i rapporti con l’azienda italiana praticamente da sempre, mezzo secolo (era stato il Drake in persona, Enzo Ferrari a firmare l’accordo con Brembo nel 1975). Alla base di questo cambiamento pare ci fosse una richiesta esplicita di Lewis Hamilton. Che appunto con i freni francesi aveva grande dimestichezza dalla McLaren alla Mercedes da 15 anni a questa parte.

Una boutade? Forse. Ma che provocò nel giro di poche ore la secca smentita della stessa Brembo con tanto di nota ufficiale in cui ribadiva lo status di fornitrice unica della Ferrari e smentiva anche la sola ipotesi di una sorta di cooperazione tra l’azienda bergamasca e quella francese per la fornitura di componenti come pinze e pastiglie dei freni, dato che Carbon Industrie non produce questi elementi specifici per la Formula 1.