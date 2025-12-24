Ferrari ostaggio di Hamilton sfortunato pure in Nfl coi Broncos e Montezemolo punge ancora: "Scudetto al Bologna"

Hamilton criticato pure in NLF per aver portato sfortuna a una partita dei Denver Broncos, intanto dalla Germania emergono particolari inquietanti sul suo contratto con la Ferrari e Montezemolo spara ancora a zero contro Maranello

Vacanze in America per Hamilton. Il pilota della Ferrari in versione zio nelle ultime ore ha portato i nipotini a vedere i Broncos impegnati nel campionato di Football della NFL, squadra di cui possiede anche una piccola parte. Peccato che nemmeno in un altro sport sia andata bene, sconfitta con sir Lewis in versione proprietario-spettatore e una mini rivolta sui social. Intanto arriva l’ennesima indiscrezione sul contratto dell’inglese con Maranello che pare esserne prigioniera.

E poi c’è l’ex presidente Luca Cordero di Montezemolo che non perde occasione per pungere quella che è la sua scuderia del cuore, il paragone con la squadra di calcio del cuore, il Bologna è impietoso e forse anche un po’ ingeneroso.

Ferrari prigioniera di Hamilton

Lewis Hamilton ha concluso la sua prima stagione con la Ferrari in F1. È stata ben lontana dalle aspettative del sette volte campione del mondo e non solo, di tutto il mondo del Cavallino Rampante ma anche dello stesso circus. The Hammer non è riuscito a conquistare alcun podio. L’unica nota positiva è stata quel sabato magico in Cina, pole e vittoria nella Sprint ma che sono rimasti un unicum dentro un campionato disastroso.

Nelle ultime gare della stagione, le peggiori con ben tre eliminazioni in Q1 consecutive (4 considerando la Sprint in Qatar) si è parlato molto del destino di Lewis che ha rispedito al mittente tutte le voci di un ritiro anticipato o di un fine rapporto con la Ferrari.

Intanto dalla Germania emergono nuovi particolari sul contratto che lega Lewis a Maranello. Secondo la BILD, Hamilton ha un contratto con la Ferrari fino al 2027 con addirittura un’opzione per il 2028. Una versione nuova che prolunga di fatti il matrimonio di un altro anno, infatti si pensava che il 7 volte campione del mondo fosse legato alla Ferrari sino al 2026 con opzione per il 2027.

In pole c’è sempre Bearman al posto di Hamilton

Al di là delle speculazioni, il 2027 potrebbe essere l’anno di Oliver Bearman in rosso. Mentre nel mercato piloti si parla di trattative, a volte di fantamercato, che danno i vari Verstappen, Piastri e Russell in Ferrari, è più concreto pensare che tra un anno Maranello decida di promuovere il giovane talento inglese nella propria line up specie sulle basi di crescita di questa stagione che ha visto l’inglesino della Haas magari a volte sfrontato e irruento con alcuni errori ma tremendamente veloce tanto da mettere in ombra un pilota di esperienza come Ocon, specie in Messico dove Ollie ha sfiorato il podio finendo davanti alle due Mercedes, a Piastri e proprio a Hamilton.

Lewis porta sfortuna, perde pure nell’NFL

Dal punto di vista sportivo non pare essere un grande anno per Hamilton. Dopo tutti gli insuccessi con la Ferrari, durante le sue vacanze negli Stati Uniti, sir Lewis si è concesso una serata allo stadio insieme ai nipotini a vedere i Denver Broncos, franchigia della NFL di cui è anche azionista. Nonostante la sua presenza però, la squadra ha subito una sconfitta per 34-20 contro i Jacksonville Jaguars.

“È stata una giornata difficile, ma sono veramente fiero di questa squadra – ha scritto nelle sue storie il pilota della Ferrari – Nei momenti duri, vedere come vi sostenete a vicenda e non mollate mai è fonte di ispirazione. Non conta quanto cadiamo, ma come ci rialziamo. Avanti verso la prossima sfida!”

Ma a far notizia è il fatto che anche nelle occasioni precedenti in cui Hamilton era andato a vedere la sua squadra dal vivo, i Broncos avevano sempre perso. Cosa che ha provocato un po’ di ilarità mista a rabbia sui social da parte dei tifosi di Denver e un po’ di sfottò sull’anno nero sportivamente parlando del 7 volte campione del mondo di F1.

Ferrari, Montezemolo la tocca piano ancora

Non è la prima volta e non sarà l’ultima. Luca Cordero di Montezemolo, ex patron della Ferrari col dente avvelenato per il suo allontanamento, ma anche “emarginazione” dal regno di Maranello che ha custodito per anni e anni, non perde occasione per punzecchiare la rossa. Nell’intervista rilasciata a Leo Turrini sul Quotidiano Nazionale, l’ex presidente della SF si è lasciato andare a un’altra battuta sagace: