Il pilota della Ferrari al giro di boa del Mondiale ha il record di aver finito tutte le gare a punti a differenza di Antonelli e degli altri competitor, la sua arma vincente per conquistare il titolo passa anche dagli aggiornamenti della SF-26

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

C’è un solo pilota che ha completato tutti i giri delle 11 gare del Mondiale di F1 sin qui disputate e le ha finite tutte a punti. Lui si chiama Hamilton, 7 campionati del mondo ed a caccia, a giusta ragione guardando la classifica e il rendimento, dell’ottavo iride. I 50 punti che lo dividono da Antonelli possono sembrare tanti ma anche pochi visto che c’è ancora una seconda parte di stagione da correre.

Ed allora questa regolarità del pilota della Ferrari potrebbe essere un’arma importante, a patto di un ulteriore step della SF-26, si parla di ADUO-2 per Monza, e di una soglia zero errori di Lewis che dopo Barcellona qualche “cappellata” l’ha messa su lasciando punti importanti qua e là.

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Hamilton alla sosta, il record: sempre a punti

Lewis Hamilton è arrivato alla pausa estiva come l’unico pilota della griglia 2026 ad aver conquistato punti in ogni gara finora disputata in questa stagione. La sua vittoria a Barcellona e questa costanza hanno permesso al britannico di portarsi al secondo posto nel Campionato Piloti, a 50 punti dal leader Antonelli.

Lo stesso Kimi che ha avuto una buona costanza è incappato in un paio di “zeri”: il problema elettrico in Catalogna e poi un altro inconveniente tecnico alla sua Mercedes che lo hanno estromesso dalla zona punti, causa anche una penalità, a Silverstone quando era in lotta per la vittoria con Leclerc.

Lewis re della costanza

Hamilton è il re indiscusso della costanza in Formula 1, dove detiene diversi record in questo senso. Per cominciare, è il pilota che ha concluso il maggior numero di Gran Premi consecutivi, con un totale di 63. Questa striscia è iniziata a Silverstone nel 2018 e si è conclusa a Monza nel 2021, dove ha avuto il famoso incidente con Verstappen in cui la Red Bull dell’olandese è finita sopra la Mercedes di Hamilton.

A dire il vero Hamilton non ha corso a Sakhir nel 2020 perchè positivo al COVID-19, venendo sostituito da George Russell. Lo stesso vale per il record di punti consecutivi: il numero “ufficiale” recita 48 per il britannico, ma dopo Sakhir 2020, Hamilton ha conquistato punti in altre sei gare consecutive. La serie si è interrotta in Azerbaijan 2021, dove ha terminato la gara ma non ha conquistato punti, lasciando il record a un totale di 54 Gran Premi consecutivi a punti. Oscar Piastri è secondo in questa classifica, con 44.

Hamilton determinato

Lewis è 2° in classica piloti nonostante la grande superiorità dimostrata da Antonelli e dalla Mercedes soprattutto nella primissima parte della stagione. Lewis ha 50 punti da recuperare su Kimi, Nè tanti, nè pochi ma che sarebbero potuti essere di meno senza qualche errore di troppo, suo e del team nelle ultime gare che sono costati diverse penalità.

Il pilota della Ferrari ha detto di volere una seconda parte di stagione perfetta. Sa che se la Ferrari dovesse crescere ancora un po’ nei confronti della Mercedes se la potrebbe giocare per il titolo. Insomma, adesso o mai più, considerando anche l’età dell’ex Mercedes.

La Ferrari spinge sugli aggiornamenti

Maranello sta ultimando un nuovo aggiornamento aerodinamico incentrato sul fondo della SF-26, con l’obiettivo di aumentarne la deportanza. Si tratterebbe di un miglioramento rispetto al fondo presentato a Barcellona, ​​che ha significativamente aumentato le prestazioni durante l’estate, portando Hamilton proprio al successo in Catalunya (Hamilton) e poi Leclerc a Silverstone.

Per la gara di Monza, la novità sarà ancora maggiore. Sul circuito di casa, la Ferrari arriverà con un motore modificato. Maranello utilizzerà il secondo step ADUO (il primo è arrivato in Austria) per chiudere la stagione 2026 con tutte le possibilità offerte dal programma di potenziamento dei motori della FIA.

Il primo aggiornamento ADUO, introdotto in Austria, ha fornito 7 CV. Il secondo step, previsto a Monza, dovrebbe aggiungere almeno 15 CV (circa 11 kW). Se l’affidabilità sarà mantenuta, il guadagno potrebbe valere oltre 0,2s a Monza e leggermente meno a Baku. Secondo Giuliano Duchessa, il guadagno atteso dovrebbe essere circa il doppio di quello dell’ADUO 1 [~8-10 hp], portando l’aumento potenziale a circa 16-20 hp.