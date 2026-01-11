Hamilton tornerà più forte, l'ex Ferrari non ha dubbi ma incorona Bearman: "Futuro campione" e Leclerc diventa zio

Alla domanda se Hamilton tornerà forte come ai bei tempi risponde un ex ingegnere Ferrari, Jock Clear che fa un paragone con Schumacher ma al tempo stesso incorona prima Leclerc e poi Bearman. E Charles nel 2026 diventerà zio

La F1 è in fermento. Sotto il freddo e la neve di questi giorni c’è comunque tanta attività. Audi ha rotto il silenzio dell’inverno rombando per la prima volta nella sua nuova storia nel circus al posto di Sauber. Altre ne verranno. L’attesa da queste parti è tutta per la Ferrari. Intanto tra le tante domande ci si chiede che Hamilton ritroveremo dopo la pausa invernale. Un ex ingegnere del recente passato di Maranello, Jock Clear, Lewis tornerà più forte con tanto di paragone con l’inizio in salita di Schumacher in rosso prima di arrivare al titolo, forse dimenticando un piccolo particolare…

Lo stesso Clear però nella sua analisi incorona Oliver Bearman futuro campione in F1, proprio l’inglese cresciuto a Maranello e deputato a salire sulla rossa, chissà già l’anno prossimo, proprio al posto di Hamilton. Altrettanto vede Leclerc come il vero anti Verstappen. Anzi, zio Charles visto che è di queste ore la notizia di una gravidanza in casa Leclerc.

Hamilton tornerà a ruggire, Jock Clear sicuro

Ha appena compiuto 41 anni. Il 2026 di Lewis Hamilton è cominciato come tanti altri con una festa di compleanno. Stavolta dal sapore speciale. Questo deve per forza essere l’anno della rinascita per l’inglese che al suo esordio in Ferrari ha deluso le attese, al di là della poca competitività della monoposto di Maranello, perdendo nettamente il confronto con Leclerc e finendo malamente la stagione con 3/4 eliminazioni in Q1 nelle qualifiche di Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi.

Hamilton tornerà forte. Ne è sicuro Jock Clear, ingegnere di lunga data in Ferrari che ha da poco chiuso la sua decennale esperienza in rosso. “Lewis ha avuto una stagione complicata l’anno scorso, ma non bisogna dimenticare quanto la F1 sia difficile. – ha detto in un’intervista a CasinoHawks – Ha bisogno solo di tempo, Hamilton non si arrenderà per una stagione difficile: sarà più forte e determinato quest’anno”.

Lewis come Schumacher ma con una grossa differenza

L’ex Senior Performance Engineer e recentemente Direttore della Ferrari Driver Academy (FDA), ha anche azzardato un paragone con Michael Schumacher: “Quando Michael Schumacher passò alla Ferrari, ci vollero 5 anni prima che vincesse il titolo. Non succede dall’oggi al domani”.

Peccato che Jock Clear dimentichi un piccolo particolare, Schumi aveva 27 anni quando approdò in Ferrari avendo tanti anni avanti a se, non 40 come Hamilton e poi il tedesco al suo primo anno con una monoposto meno competitiva della Williams, vinse ben 3 gare (Barcellona, Belgio e Monza); Lewis non ha fatto nemmeno un podio in gara.

Clear incorona Bearman e Leclerc

Se da un lato, l’ex ingegnere Ferrari è sicuro del ritorno ai suoi standard di Hamilton, non lesina di tessere le lodi di Oliver Bearman. Altro inglese, giovanissimo, di proprietà della Ferrari che sta facendo esperienza in Haas e che per molti il prossimo anno potrebbe già risalire su una rossa su cui fece un grande esordio nel 2024 in Arabia al posto di Sainz alle prese con l’appendicite.

Di Bearman, con cui ha lavorato a stretto contatto seguendone la crescita in FDA, Clear dice: “Ha tutto per diventare un futuro campione del mondo, ha intelligenza e talento, il suo inizio in Haas non è stato facile come tutti all’esordio ma ha puntualmente battuto un compagno ostico come Ocon, è il futuro in F1”.

Lodi anche per Leclerc: “Verstappen è speciale. Quello che ha fatto alla fine del 2025 è stato semplicemente incredibile. Non me ne voglia il campione Norris, e nemmeno Piastri, ma secondo me l’unico a poter tenere testa al talento di Max è Charles. Se avessi due macchine e su una di queste ci fosse già Verstappen, sull’altra per batterlo ci metterei sicuramente Leclerc”.

Leclerc presto zio, il fratello Lorenzo sarà padre

Chiamatelo pure zio Charles. Dopo la delusione per il viaggio in Antartide cancellato a Capodanno, il 2026 si apre con una bella notizia per Leclerc. La F1 e la nuova Ferrari SF-26 non c’entrano. Si tratta di qualcosa di più “familiare”. Il fratello Lorenzo Tolotta-Leclerc sarà padre. Lo scorso anno il matrimonio con Charlotte che nelle ultime ore ha annunciato di essere incinta. E che glielo vogliamo regalare un titolo mondiale a sto piccino appena nato, eh zio Leclerc?