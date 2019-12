F1: Hamilton-Ferrari, Tronchetti Provera non ha dubbi

Sale la “febbre” tra gli appassionati e gli addetti ai lavori della Formula 1 per le continue, insistenti voci che vorrebbero Lewis Hamilton al volante della Ferrari a partire dalla stagione 2021. Interpellato sull’argomento ai microfoni di ‘Gr Parlamento’, l’amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, ha commentato quello che si rivelerebbe il più importante ingaggio del Cavallino negli ultimi anni: “Hamilton alla Ferrari? Dovunque vada resta un grandissimo pilota”.

“Hamilton farebbe bene anche in Ferrari – ha aggiunto Tronchetti Provera -, ma anche Vettel e Leclerc sono due grandi piloti. Sarebbe una novità che non cambierebbe molto, perché la Ferrari ha dimostrato di avere piloti fortissimi in molte gare”.

Il dirigente Pirelli, azienda fornitrice unica del campionato di Formula 1, ha poi commentato le indiscrezioni riguardanti una rivoluzione dal punto di vista degli pneumatici già a partire dal prossimo anno: “Non ci saranno cambiamenti. Nei prossimi giorni i team decideranno se utilizzare nuove mescole o tenere quelli del 2019 per evitare cambiamenti nell’aerodinamica”.

Ma l’argomento che più tiene banco tra gli esperti è il futuro del campione del mondo: le dichiarazioni di Tronchetti Provera, infatti, sono arrivate a qualche ora di distanza da quelle di Nico Rosberg, che conosce benissimo Hamilton essendo stato suo compagno di squadra (e rivale allo stesso tempo): “La Ferrari ovviamente è una squadra leggendaria e lui ha reso leggendaria la Mercedes, ha vinto tanti campionati e l’unico ulteriore step in avanti possibile nella sua carriera è vincere un campionato con la Ferrari. Sicuramente ci penserà” ha detto il pilota tedesco in un video pubblicato sul suo blog.

Tra i possibilisti, anche il team principal della Mercedes, Toto Wolff, che ha dichiarato in merito: “Lewis in rosso? Deve fare ciò che ritiene opportuno per sè. A volte cambiare fa bene“.

L’unica voce fuori dal coro, al momento, sembra essere quella di Flavio Briatore: “Stiamo parlando di un grandissimo pilota ma io aspetterei un po’ prima di provare a prenderlo – ha dichiarato l’ex team manager di Benetton e Renault -, perché magari un pilota del valore di Hamilton ce l’hanno già in casa ed è Charles Leclerc“.

SPORTAL.IT | 09-12-2019 16:30