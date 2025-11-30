Hamilton preso in giro da Gasly: "Ferrari terribile lo so Sherlock" e Norris e Russell litigano in diretta

Pierre Gasly dopo la Sprint corsa proprio alle spalle di Hamilton lo ha preso in giro, molto più teso il confronto tra Norris e Russell dopo le qualifiche, il tutto andato in onda in diretta tv

C’è tensione a Lusail. Il finale incandescente del Mondiale di F1 si è acceso, davanti ma anche nelle retrovie dove purtroppo è oramai confinato Hamilton in crisi netta con la Ferrari. E anche oggetto di scherno da parte dei colleghi che fino a qualche tempo fa erano costretti a guardarlo negli specchietti quando venivano doppiato. E’ il caso di Pierre Gasly che dopo la Sprint corsa proprio alle spalle della rossa di Lewis ha preso in giro il 7 volte campione del mondo che ha risposto per le rime.

Molto più teso il confronto tra Norris e Russell dopo le qualifiche. I due si sono ritrovati in mix zone collegati in diretta con due tv diverse ma ad un certo punto hanno avuto un battibecco riguardo un giro abortito da Lando dopo aver ritrovato la Mercedes di George davanti a sè. Insomma clima teso è dir poco.

Hamilton allo sbando e Gasly ci scherza su

Fin qui un week end da dimenticare per Hamilton. Purtroppo sta diventando una brutta abitudine. Come a Las Vegas Lewis ha subito l’onta dell’eliminazione, doppia, nelle due qualifiche, sempre 18° e non è che nella Sprint le cose siano andate tanto meglio con l’inglese 17° senza nemmeno riuscire a fare un sorpasso.

Alle spalle di Hamilton solo le due Alpine e l’Aston Martin di Stroll unico a fermarsi per il cambio gomme verso la fine della Sprint. In particolare Pierre Gasly ha potuto avere il “privilegio” di farsi tutta la gara breve guardando il retrotreno della SF-25 di Lewis. Da qui lo sfottò a fine gara.

A raccontarlo è lo stesso Hamilton: “Anche Gasly, avvicinandosi a me dopo la Sprint, mi ha detto che ‘la macchina era terribile’, ed io gli ho risposto ‘sì, lo so, non scherzare Sherlock’”. Lewis dopo tanti record positivi in carriera sta purtroppo aggiornando anche quelli negativi: come Luca Badoer e Giancarlo Fisichella, è stato eliminato non una ma ben due volte con la Ferrari in una Q1 ufficiale.

Norris e Russell litigano in diretta tv

Ma c’è un altro episodio che ha squarciato il clima teso del Gran Premio del Qatar. Il confronto acceso davanti alle telecamere tra Lando Norris e George Russell alla fine delle qualifiche. Motivo del contendere il presunto “impeding” dell’inglese della Mercedes nei confronti di quello della McLaren che può diventare campione del mondo, costretto ad abortire un giro.

Russell entra in mix zone per una delle tante interviste, al suo fianco, poco distante, c’è Norris che sta rispondendo ad un’altra emittente. Ma è un attimo che i due si confrontano, ad aprire la discussione è Lando ma George, memore dei battibecchi con Verstappen, non si tira certo indietro. Il tutto ripreso dalle telecamere e non solo diventa virale in rete.