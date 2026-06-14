Ferrari, Hamilton fa emozionare anche Vanzini: commento da brividi a Barcellona. Il gesto di Kimi e la gioia di Kim Kardashian

Domenica perfetta per Lewis che fa emozionare anche il commentatore di Sky e scatena l'esultanza senza freni della sua dolce metà

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

La domenica si tinge finalmente di rosso. Dopo 31 tentativi e due secondi posti consecutivi, Lewis Hamilton spezza la maledizione e centra la prima vittoria in Ferrari e la sensazione è che dopo Barcellona nulla potrebbe più essere come prima. Il ruggito del sette volte campione del mondo e il contemporaneo ritiro di Kimi Antonelli riaprono di fatto il Mondiale, con Lewis che sembra avere tutte le carte in regola per battagliare fino alla fine. E con appena 41 punti di ritardo sull’italiano della Mercerdes tutto è davvero possibile.

L’emozione di Vanzini per Hamilton

La vittoria di Ham conquista anche Carlo Vanzini che nel suo racconto della gara per SkySport non riesce a trattenere l’emozione: “Bollito. Finito. Così dipinto. Da tanti. Da molti. ‘Non sono un pilota adatto a questa scuderia’, aveva detto lui un anno fa in Ungheria, forse il momento più basso, più difficile di un matrimonio che non ne voleva sapere di decollare di diventare leggendario, come quando è stato annunciato. Consacrato forse solo oggi sulla pista dove Lewis sta per battere il record di vittorie di Michael Schumacher per diventare l’unico con sette a Barcellona”.

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Il ricordo di Schumacher

“Che momento! Che storia! Alla sua 31a in rosso. – ha proseguito Vanzini –. Per inizia ad avere gli occhi lucidi sulla pista dove nel 1996 vinceva la sua prima in rosso Michael Schumacher. Trent’anni dopo sul traguardo Lewis Hamilton, Sir Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Catalogna. La sua prima in Ferrari. La sua prima in rosso. È Hammer time signore e signori. È emozione. È adrenalina. È, in due parole: Lewis Hamilton”. Emozioni uniche che il commentatore, in passato non sempre benevolo con l’inglese, ha saputo esaltare nel migliore dei modi.

L’abbraccio con Antonelli

D’altronde, la Ferrari non conosceva il gradino più alto del podio dal Gp del Messico nel 27 ottobre 2024 quando a trionfare fu Carlos Sainz. Trentaquattro Gran Premi senza vittoria. Un’eternità per il Cavallino che, forse, da oggi può finalmente tornare a pensare in grande. Al termine della gara, tra i primi che si sono complimentati con Hamilton c’è proprio l’attuale leader del Mondiale, Kimi Antonelli, deluso ma sportivissimo, che si è lasciato andare a un bel e sentito abbraccio con il rivale in pista.

Instagram @kimkardashian

La gioia di Kim Kardashian

Ma le emozioni per Lewis non sono finite certo qui. Alle lacrime trattenute a fatica sul podio è seguita infatti la videochiamata con la “sua” Kim Kardashian pizzicata dalle telecamere. E l’imprenditrice non ha perso tempo nemmeno sui social, dove ha voluto complimentarsi subito con il compagno. Una soddisfazione che Kim, settimana scorsa al centro del towel-gate con Antonelli, ha scelto di condividere anche sui social e con i suoi 344 milioni di followers una storia Instagram tutta per Hamilton, con tanto di coppa e cuore.