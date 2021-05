F1, Hamilton: "GP Monaco uno schifo, grato per giorni così"

Dopo la vittoria di Verstappen a Montecarlo, Lewis Hamilton ha perso la leadership della classifica piloti. Su Instagram, il campione inglese si è nuovamente sfogato cercando però di guardare al futuro positivamente: “Le cose potrebbero andare molto peggio. Di sicuro la giornata a Monaco ha fatto schifo – ha scritto Hamilton – ma è in giornate come queste che impariamo di più e cresciamo di più. In realtà sono grato per giorni come questo”.

Hamilton specifica: “Non dico che li voglio sempre, solo che ci fanno avvicinare, ci fanno lavorare di più e con più fame. Ogni persona di questa squadra sente questo e faremo quello che abbiamo sempre fatto. Ci riuniremo e torneremo a combattere”.

24-05-2021