Hamilton non ci crede: "È terribile" e in radio chiede perchè Antonelli è arrivato davanti ma Vanzini lo boccia

Altra gara deludente per Hamilton che partito ultimo è risalito in partenza al 12° posto ma poi non è andato oltre il 10°. Lewis chiede spiegazioni nel team radio ma Carlo Vanzini gli dà un voto negativo

La partenza è stata buona, ottima, degna di un campione. Ma tutto il resto è stato nella norma di una stagione che lo stesso Hamilton non ha problemi a definire “la peggiore di sempre della mia carriera”. Oramai non ci crede più nemmeno lui. Il 7 volte campione del mondo appare sconsolato durante e dopo il Gran Premio di Las Vegas chiuso al 10° posto alle spalle anche dei vari Hadjar e Hadjar e di quell’Antonelli che fermandosi subito, in avvio, gli è comunque finito davanti. Proprio su questo Lewis chiede spiegazioni nel team radio a Riccardo Adami al termine dell’ennesima corsa deludente dell’inglese, e sono 22!

Hamilton, una buona partenza e nulla più

Cronaca di un altro fallimento annunciato. Almeno stavolta c’è stata una mezza illusione che qualcosa potesse cambiare. Come altre volte in stagione. Ed invece oltre la partenza, Lewis Hamilton non è andato oltre Un colpo di bravura, di mestiere, quello che gli era mancato in Brasile. Si è tenuto lontano dai guai, ne ha infilato parecchi, ben 8 quando Bortoleto ha avuto un raptus prendendo Stroll come un birillo a bowling.

Ma poi il Gp di Las Vegas di Hamilton è diventato uguale a tanti altri. Venti giri dietro Ocon a respirare aria sporca, a rovinare le gomme. Da lì in poi guizzi Lewis non ne ha avuto più, ha chiuso mestamente 10° alle spalle anche di gente, vedi Hulkenberg e Hadjar, che un tempo nel suo passato glorioso avrebbe incontrato forse da doppiati. Un’altra cocente delusione per chi aveva creduto nel sogno del GOAT sulla rossa che ha fatto la storia della F1.

Team radio Hamilton: “Perchè la Mercedes è davanti?”

“I have no pace” o “I have no grip”. Il week end di Hamilton (ma anche a tratti di Leclerc) a Las Vegas è stato questo. Nel caso dell’inglese una cantilena che va a vanti da inizio stagione. La città delle luci non ha illuminato l’inglese rimasto nel suo torpore dopo la buona partenza.

Partito con le hard, Lewis si è fermato dopo metà gara, ha messo le medie ma si è ritrovato al 10° posto incapace di ritornare sotto almeno Hulkenberg e Hadjar che lo precedevano. Davanti a lui, tra gli altri anche Kimi Antonelli che partito dalle sue parti, aveva smarcato il cambio gomme in regime di Virtual Safety Car nei primissimi giri. Questa cosa ha indisposto Hamilton nel team radio di fine gara con Riccardo Adami:

Adami : “Posizione 10”

: “Posizione 10” Hamilton : “Cosa è successo con la strategia? Come ho fatto a finire in 10° posizione? A un certo punto pensavo che stessimo andando bene.”

: “Cosa è successo con la strategia? Come ho fatto a finire in 10° posizione? A un certo punto pensavo che stessimo andando bene.” Adami : “Sì, dobbiamo analizzare il secondo stint, il bilanciamento o la vettura. Controlleremo.”

: “Sì, dobbiamo analizzare il secondo stint, il bilanciamento o la vettura. Controlleremo.” Hamilton : “Come ha fatto la Mercedes [si riferisce ad Antonelli], che era dietro di me, ad arrivare fin lì?”

: “Come ha fatto la Mercedes [si riferisce ad Antonelli], che era dietro di me, ad arrivare fin lì?” Adami: “Ha fatto una sosta anticipata al terzo giro, con le gomme dure, e sono andati fino alla fine. Le dure erano le gomme migliori.”

Hamilton: “La mia peggior stagione”

Nelle dichiarazioni post gara Hamilton è visibilmente rassegnato: “Non sono particolarmente soddisfatto. È andata piuttosto male. È stato un weekend disastroso. “La partenza è stata piuttosto semplice. Ho semplicemente preso la linea interna e sono rimasto fuori dai guai. Sono arrivato in P12 abbastanza presto e da lì non sono più riuscito a progredire”.

Ma è sul bilancio generale a 2 gare dalla fine che l’inglese getta la spugna: “Abbiamo avuto 22 gare che non sono andate bene, quindi bisogna aspettarsi che le prossime 2 saranno uguali. È terribile. È stata la stagione peggiore di sempre e, per quanto mi sforzi, continua a peggiorare. Sto provando tutto. Tutto, dentro e fuori dall’auto”.

Vanzini boccia Lewis: voto 3

Non è stato tenero nei confronti di Hamiton, Carlo Vanzini. Nei commenti post gara su Sky Sport F1, da studio, Camicioli ha chiesto di dare un voto e un giudizio al volo sulla stagione di Lewis. E mentre tutti si sono tenuti bassi ma con rispetto per un 7 volte campione del mondo, dando voti che oscillavano tra il 5 e il 6, il telecronista ufficiale della F1 in Italia ci è andato giù pesante: