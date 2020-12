F1, Hamilton: "Lavoro straordinario di Russell"

Lewis Hamilton ai microfoni di Sky Sports ha elogiato il lavoro del suo sostituto George Russell: “Penso che George abbia fatto un lavoro straordinario, credo che lo sappiano tutti. Per quanto riguarda me, in 27 anni di corse non avevo mai saltato una gara, penso debba scriverci un libro al riguardo”.

“Ma comunque sono molto felice di essere tornato, mi sembra come il primo giorno a scuola. Di sicuro mi ci è voluto un po’ per ri-abituarmi alla macchina!.

OMNISPORT | 12-12-2020 08:49